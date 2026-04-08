Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol EuroCup JL Bourg: 94 - Türk Telekom: 78 | Türk Telekom, Eurocup'a veda etti! - Basketbol Haberleri

        JL Bourg: 94 - Türk Telekom: 78 | Türk Telekom, Eurocup'a veda etti!

        Türk Telekom, BKT EuroCup yarı final üçüncü ve son maçında deplasmanda Fransa'nın Cosea JL Bourg ekibine 94-78 yenilerek seride 2-1 geri düştü ve elendi. Bu sonuçla Cosea JL Bourg finalde Beşiktaş GAİN'in rakibi oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2026 - 22:41 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türk Telekom, EuroCup'a veda etti!

        Türk Telekom Basketbol Takımı, BKT EuroCup yarı final üçüncü ve son maçında deplasmanda Fransa temsilcisi Bourg Bresse ile karşılaştı.

        Ekinox Salonu’nda oynanan karşılaşmaya ev sahibi ekip daha iyi başladı ve ilk çeyreği 26-16 önde tamamladı. İkinci çeyrekte Türk Telekom farkı azaltsa da, Fransız ekibi soyunma odasına 43-39 önde gitti.

        Üçüncü çeyrekte de oyunun kontrolünü eline alamayan başkent temsilcisi, son periyoda 68-59 geride girdi. Final çeyreğinde hata yapmayan ve mücadeleyi 94-78 kazanan Bourg Bresse seriyi 2-1’e taşıdı.

        Yarı final serisinin ilk maçında deplasmanda 28 sayı farkla 99-71 galip gelen başkent ekibi, Ankara Spor Salonu'ndaki rövanş karşılaşmasında ise JL Bourg'a 76-73 mağlup olmuştu.

        Bu sonuçla Erdem Can'ın ekibi EuroCup'a yarı finalde veda etti.

        Bourg Bresse, finale yükselerek temsilcimiz Beşiktaş Gain'in rakibi oldu.

        Final serisi 22 Nisan Çarşamba günü yapılacak ilk maçla başlayacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aslan, İzmir'de hata yapmadı!
        İran: 10 maddeden 3'ü ihlal edildi
        İran: İlk gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Kadınlar CEV Kupası'nda şampiyon Galatasaray Daikin!
        ABD Başkanı: Anlaşmaya Lübnan dahil değil
        34 ilde eş zamanlı dev 'DEAŞ' operasyonu!
        MGK toplantısı sona erdi
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Antalya-Isparta yolunda kaza: 7 ölü
        Hegseth'ten nükleer materyale dair açıklama
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Bugün Ne Oldu? 8 Nisan 2026'nın haberleri
        İspanya'da kiracılar, "kira ödememe" eylemi başlatıyor
        ABD Başkanı Trump: İran'la yakın çalışıyoruz
        Kentsel dönüşüm kredisine yoğun ilgi
        Ateşkeste Türkiye'nin diplomatik çabası
        Çinli şirket Brezilya'da kara listeye alındı
        YouTube'dan 15 yaş altı açıklaması
        81 ili minyatüre dönüştürdük
