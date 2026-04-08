JL Bourg: 94 - Türk Telekom: 78 | Türk Telekom, Eurocup'a veda etti!
Türk Telekom, BKT EuroCup yarı final üçüncü ve son maçında deplasmanda Fransa'nın Cosea JL Bourg ekibine 94-78 yenilerek seride 2-1 geri düştü ve elendi. Bu sonuçla Cosea JL Bourg finalde Beşiktaş GAİN'in rakibi oldu.
Türk Telekom Basketbol Takımı, BKT EuroCup yarı final üçüncü ve son maçında deplasmanda Fransa temsilcisi Bourg Bresse ile karşılaştı.
Ekinox Salonu’nda oynanan karşılaşmaya ev sahibi ekip daha iyi başladı ve ilk çeyreği 26-16 önde tamamladı. İkinci çeyrekte Türk Telekom farkı azaltsa da, Fransız ekibi soyunma odasına 43-39 önde gitti.
Üçüncü çeyrekte de oyunun kontrolünü eline alamayan başkent temsilcisi, son periyoda 68-59 geride girdi. Final çeyreğinde hata yapmayan ve mücadeleyi 94-78 kazanan Bourg Bresse seriyi 2-1’e taşıdı.
Yarı final serisinin ilk maçında deplasmanda 28 sayı farkla 99-71 galip gelen başkent ekibi, Ankara Spor Salonu'ndaki rövanş karşılaşmasında ise JL Bourg'a 76-73 mağlup olmuştu.
Bu sonuçla Erdem Can'ın ekibi EuroCup'a yarı finalde veda etti.
Bourg Bresse, finale yükselerek temsilcimiz Beşiktaş Gain'in rakibi oldu.
Final serisi 22 Nisan Çarşamba günü yapılacak ilk maçla başlayacak.