Joao Pedro'ya Arabistan'dan teklif!
Fenerbahçe'de takıma katılacak isimler için görüşmeler yapılırken, takımdan ayrılacak isimler için de planlamalar yapılıyor. Son olarak Arda Güler'i İspanya La Liga ekibi Real Madrid'e gönderen Fenerbahçe'de bir ayrılık daha kapıda. Fenerbahçe'nin Brezilya asıllı İtalyan futbolcusu Joao Pedro'ya, İtalya ve Suudi Arabistan'dan teklif geldiği öğrenildi. İşte detaylar...
İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, gelecek sezon transfer planlamalarına başladı.
Sarı-lacivertlilerde Joao Pedro'ya iyi bir teklif gelmesi halinde takımdan ayrılabileceği öğrenildi.
31 yaşındaki futbolcunun, İtalya ve Suudi Arabistan'dan taliplerinin olduğu gelen haberler arasında.
Katar basınından Alkass'ta yer alan habere göre; Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Khaleej, Joao Pedro'ya talip oldu.
Haberde, Arap kulübünün Joao Pedro'nun Fenerbahçe ile olan sözleşmesinde kalan yılları kulüpte geçirmesi için sarı-lacivertli ekip ile görüştüğü kaydedil
Rusya kampında teknik direktör İsmail Kartal tarafından gözlemlenecek oyuncunun geleceği önümüzdeki günlerde belli olacak.
Sarı lacivertlilerde tüm kulvarlarda 28 maçta görev yapan Brezilya asıllı İtalyan oyuncu, 5 gol 1 asist üretti.