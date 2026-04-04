        Haberler Spor Futbol Süper Lig Coredon Alanyaspor Joao Pereira: 1 puan aldık ama sonuçtan memnun değiliz - Coredon Alanyaspor Haberleri

        Joao Pereira: 1 puan aldık ama sonuçtan memnun değiliz

        Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, Gaziantep Futbol Kulübü karşısında aldıkları 1 puandan memnun olmadıklarını söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2026 - 20:27 Güncelleme:
        "1 puan aldık ama sonuçtan memnun değiliz"

        Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda karşılaştığı Gaziantep Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı.

        Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, maç sonu düzenlenen basın toplantısında 1 puanın önemli olduğunu söyledi.

        "1 PUANI ALDIK AMA SONUÇTAN MEMNUN DEĞİLİZ"

        Maçla ilgili değerlendirmelerde bulunan Pereira, "Bugün aslında iyi bir futbol oynamadık. Zor bir maçtı. Genel olarak Gaziantep ekibi bizden daha iyi oynadı. Dürüst olmak gerekirse bizden daha iyilerdi ama daha net pozisyonları da biz bulduk. Bugün 1 puan aldık ama bu sonuçtan memnun değiliz. Daha iyi olabilirdik. Maçı da kazanabilirdik ama ilerisi için 1 puan da bizim için önemli. Çok yediğimiz maçları geride bıraktık ama bugün yediğimiz golü de kabul edemeyiz. Genel olarak mutluyum. Milli aradan sonra odak biraz düşer ama ben iyi döndüğümüz düşünüyorum. Bahanemiz olamaz. 1 puan, 1 puandır. Şimdi önümüzde Trabzonspor maçına odaklanacağız. Bu maçı kazanmış olsaydık Gaziantep'i geçecektik ama kazanamadık. Bu nedenle sonuçtan mutlu değilim" ifadelerini kullandı.

