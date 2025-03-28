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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Coredon Alanyaspor Joao Pereira: Durumu kendi lehimize çevireceğimizi düşünüyoruz - Coredon Alanyaspor Haberleri

        Joao Pereira: Durumu kendi lehimize çevireceğimizi düşünüyoruz

        Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 18:56 Güncelleme: 28.03.2025 - 18:56
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        "Bunu kendi lehimize çevireceğimizi düşünüyoruz"
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        Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Onvo Antalyaspor'a 2-1 mağlup olan Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Joao Pereira, "Maalesef puansız ayrılıyoruz ama ilk haftaya göre çalıştıklarımızı sahaya yansıttık. Bunun için mutluyuz ve bu durumu kendi lehimize çevireceğimizi düşünüyoruz." dedi.

        Pereira, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın dengeli geçtiğini söyledi.

        Oyuna gergin ve endişeli başladıklarını ifade eden Pereira, ardından daha iyi oynadıklarını ve golü de bulduklarını kaydetti.

        Maçın ilk yarısının sonuna doğru duran toptan şanssız bir gol yediklerini aktaran Pereira, şu değerlendirmeyi yaptı:

        "Bu bizim için hiç iyi olmadı. İkinci yarıya da iyi başladık. Hatta ilk 15 dakika çok iyi oynadık. Antalyaspor'un baskısını da kırdık. Bazı pozisyonlar da bulduk. Dakikalar ilerledikçe takımlarda yorgunluk belirtileri başladı. Antalyaspor o anlarda oynuyor gibi göründü ama kalemizde tehlikeli olamadılar. Nasıl olduğunu anlamadığımız şanssız bir gol yedik. Maalesef puansız ayrılıyoruz ama ilk haftaya göre çalıştıklarımızı sahaya yansıttık. Bunun için mutluyuz ve bu durumu kendi lehimize çevireceğimizi düşünüyoruz."

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