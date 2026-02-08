Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Coredon Alanyaspor Joao Pereira: Hep kazanmaya yakın oluyoruz ama kazanamıyoruz - Coredon Alanyaspor Haberleri

        Joao Pereira: Hep kazanmaya yakın oluyoruz ama kazanamıyoruz

        Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, son haftalarda oynadıkları müsabakalarda iyi bir oyun ortaya koyup öne geçmelerine rağmen 3 puanla sahadan ayrılamadıklarını söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 23:14 Güncelleme: 08.02.2026 - 23:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Hep kazanmaya yakın oluyoruz ama kazanamıyoruz"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Corendon Alanyaspor, deplasmanda Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı.

        Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, "Bugün sadece size ve mesleğinize saygı gösterdiğim için konuşacağım. Bugün olanlardan sonra bazı kişiler konuşmamı hak etmiyor. İlk dakikalar mükemmel futbol oynadık. Penaltı pozisyonuna kadar her şey iyi gidiyordu. Beşiktaş gol atınca takımım biraz sallandı. 2-0 öndeyken de daha fazla atabileceğimiz pozisyonlara girdik. Devre arasında bazı değişikler yaptık. Ama ikinci yarıda herkes neler olduğunu gördü. İyi bir takıma karşı oynadık. Muhteşem statta, muhteşem bir taraftar üzerimizde baskı kurdu. Ama ben geleceğimde ilgili baskı hissediyorsam herkesin bu baskıyı hissetmesi gerekiyor. Takımı tebrik ediyorum ilk dakikalardaki mücadelesi için. Hep kazanmaya yakın oluyoruz ama kazanamıyoruz. Bir şekilde 3 puan alamıyoruz ve kazanmamız gerekiyor. Maçların büyük bölümünü üstün geçiriyoruz, bunu bugün de gösterdik ama maçı bir şekilde bitirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

        "KONTROL EDEMEDİĞİMİZ ŞEYLER VAR"

        Müsabakanın hakemi Oğuzhan Çakır’ın performansı hakkında gelen bir soruya Pereira, "Konuşmak istemiyorum çünkü konuşursam bir şeyler olabilir. Oyuncularım, biz, ekip olarak herkes elinden geleni yaptı ama kontrol edemediğimiz şeyler var. Sadece büyük takımlara bakıyoruz ama futbol böyle değil. Herkesin 3 puan için savaşmaya hakkı olması gerekiyor" cevabını verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Okul müdürü makam odasını koridora taşıdı

        ANKARA'nın Sincan ilçesindeki Sincan Anadolu Lisesi Müdürü Ali Osman Köse (46), öğrencilerin çekinmeden yanına gelip, sorunlarını anlatabilmesi için makam odasını koridora taşıdı.   Sincan Anadolu Lisesi Müdürü Ali Osman Köse, göreve başladığı 2022 yılından itibaren öğrencilerin motivasyonlarını art...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mesut Özarslan CHP'den istifa etti
        Mesut Özarslan CHP'den istifa etti
        Belediye Başkanına hakaret eden kişi tutuklandı
        Belediye Başkanına hakaret eden kişi tutuklandı
        Alperen Şengün ikinci kez NBA All-Star'a seçildi!
        Alperen Şengün ikinci kez NBA All-Star'a seçildi!
        "Uzun zaman sonra ilki yaşadım!"
        "Uzun zaman sonra ilki yaşadım!"
        6 aylık Melisa bebeğin ölümünde korkunç şüphe!
        6 aylık Melisa bebeğin ölümünde korkunç şüphe!
        Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı!
        Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı!
        Tartıştığı İZSU çalışanının kulağını ısırıp kopardı!
        Tartıştığı İZSU çalışanının kulağını ısırıp kopardı!
        Fenerbahçe Opet derbide farka koştu!
        Fenerbahçe Opet derbide farka koştu!
        Fenerbahçe, Anderson Talisca ile nikah tazeledi!
        Fenerbahçe, Anderson Talisca ile nikah tazeledi!
        "İsrail İran'la nükleer anlaşmayı engellemeye çalışıyor" iddiası
        "İsrail İran'la nükleer anlaşmayı engellemeye çalışıyor" iddiası
        Polis memurunu öldüren darpta kan donduran ifadeler!
        Polis memurunu öldüren darpta kan donduran ifadeler!
        Kazada öldü, 2 gün sonra nişanlanacağı öğrenildi
        Kazada öldü, 2 gün sonra nişanlanacağı öğrenildi
        Kara yolunda heyelan ve göçük!
        Kara yolunda heyelan ve göçük!
        "Brezilyalıların, Türkiye'de şaşırdığı 5 şey"
        "Brezilyalıların, Türkiye'de şaşırdığı 5 şey"
        Trump Obama videosu için özür dilemeyecek
        Trump Obama videosu için özür dilemeyecek
        AI eğitime girdi! Öğrenmeyi nasıl etkiliyor?
        AI eğitime girdi! Öğrenmeyi nasıl etkiliyor?
        Yürekleri yakan fotoğraf!
        Yürekleri yakan fotoğraf!
        Deliksiz bir uyku için 12 altın kural
        Deliksiz bir uyku için 12 altın kural