        Joao Pereira: Son 15-20 dakika çok zorlandık ama kazandık - Futbol Haberleri

        Joao Pereira: Son 15-20 dakika çok zorlandık ama kazandık

        Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Trabzonspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira, "Son 15-20 dakika çok zorlandık ama bunun sonucunda gol yememeyi başardık ve galibiyeti alabildik." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 00:23 Güncelleme: 18.12.2025 - 00:23
        "Son 15-20 dakika çok zorlandık ama kazandık"
        Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira, Türkiye Kupası'nda 1-0 mağlup ettikleri Trabzonspor karşılaşmasını değerlendirdi.

        "GOL ATMAK BİZİM İÇİN ÖNEMLİYDİ"

        Pereira, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendileri için çok zor bir maç olduğunu belirterek, "Bunun farkındaydık ama biz maça iyi başladık, iyi pozisyonlar bulduk ve bu pozisyonların sonucunda bir gol de bulduk. Bu golü atmak bizim için önemliydi. Çünkü son maçlarımızda gol bulmakta zorlanıyorduk, atamıyorduk. O yüzden bugün gol atmak bizim için önemliydi." şeklinde konuştu.

        "SON 15-20 DAKİKA ZORLANDIK AMA KAZANDIK"

        Maçın ilk yarısında rakipleri karşısında daha iyi oynadıklarını vurgulayan Pereira, şunları söyledi:

        "İlk yarıda daha çok pozisyona girdik ama ikinci yarıda Trabzonspor biraz daha iyiydi. Golü bulmak için, beraberliği bulmak için baskı yaptı. Çok fazla atak ön oyuncularını oyuna aldılar. Bu şekilde bizi ittiler, biz gerilemek zorunda kaldık, biz de kendi ceza sahamızın önünden çıkamadık. Bu şekilde oynadığınız zaman rakibe pozisyon veriyorsunuz ve Trabzonspor da böylelikle o bölgede çok sayıda pozisyonlara girdi. Bu maçta normalde rakiplerimize verdiğimiz pozisyonlardan daha fazla pozisyona girdi Trabzonspor, çünkü çok kaliteli bir takım. Ama bu gol yemediğimiz üçüncü maç üst üste. Bu bizim için, defansif organizasyonumuz için çok önemli. Son 15-20 dakika çok zorlandık ama bunun sonucunda gol yememeyi başardık ve galibiyeti alabildik. Bugün bu maçı kazandık çünkü gol attık. Gol attığınızda her zaman galibiyete yakın olursunuz."

        "TÜRKİYE'DEKİ HER TAKIMI YENEBİLİRİZ"

        Pereira, aldıkları galibiyetle gruplardan çıkma şansına ilişkin bir soru üzerine de "Bunu söylemek için henüz çok erken diyebilirim. Ama oyuncularıma şunu söyledim. Eğer odaklanırsak ve istersek biz Türkiye'deki her takımı yenebiliriz. Bunu zaten daha önceki maçlarda da kanıtlamış olduk. Biz bir kapının kilidini açtık diyebiliriz, ama kilidi açmak yeterli değil, kapıyı açıp içeri de girmek gerekiyor. Bizim önümüzde çok uzun ve zorlu bir yol var. Sadece bu galibiyet takımımızın moralinin yükselmesi adına çok önemliydi." ifadelerini kullandı.

