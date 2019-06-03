Bu sezon ligi dördüncü sırada bitirerek Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanan Trabzonspor, transferde ilk bombasını patlattı. FFP kuralları gereği adımlarını dikkatli atan ve bonservisi elinde oyunculara yönelen bordomavililer İsrail takımı Hapoel Beer-Sheva ile olan sözleşmesi sona eren Nijeryalı futbolcu John Ogu ile anlaştı.

Trabzonspor formasını da sırtına geçiren 31 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu bordo-mavili takımla anlaştığını belirterek “Trabzonspor’dan yetkililerle görüştüm. Tekliflerini kabul ettim” dedi.

Anlaşmaya rağmen henüz imzalar atılmış değil. Afrika Kupası’nda olacağını hatırlatan Ogu “Yetkililere Afrika Kupası sonrası imza atabileceğimi söyledim. Kupadaki performansım benim geleceğimi belirleyecek” dedi.

Taraftarların sosyal medyadan kendisine olan ilgisiyle ilgili olarak da yıldız oyuncu “Sosyal medyada bana çok destek oluyorlar. Anthony ve Onazi de sürekli benimle irtibat hâlinde. Onlar da Trabzonspor’da oynamamı istediler. Afrika Kupası sonrası imza atacağımı düşünüyorum" dedi.