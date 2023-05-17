Filmin yönetmeni ve yıldızı Maiwenn kısa bir süreliğine mikrofonu eline aldığında gözyaşlarına boğuldu ve şöyle konuştu:

"Bu anı sevgilimle, yapımcımla, Le Pacte ile paylaşmak istiyorum. Finanse edilmesi zor bir yapımdı ve bu anı tüm ekibimle paylaşmak istiyorum."