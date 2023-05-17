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Johnny Depp 7 dakika boyunca ayakta alkışlandı!

Fransa'nın güneyinde bulunan Cannes kentinde bu yıl 76'ncısı düzenlenen Cannes Film Festivali kapsamında, Jeanne du Barry filminin gösterimi düzenlendi. Festivalin açılış gününde filmin başrolündeki Johnny Depp 7 dakika boyunca ayakta alkışlandı, kırmızı halı görünümleri de ilgi gördü

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  • Johnny Depp 7 dakika boyunca ayakta alkışlandı! İşte Cannes Film Festivali kırmızı halısı

    Fransa'da jüri başkanlığını İsveçli yönetmen Ruben Östlund'un üstlendiği 76. Cannes Film Festivali başladı.

     
  • Johnny Depp 7 dakika boyunca ayakta alkışlandı! İşte Cannes Film Festivali kırmızı halısı

    Fransız ve Cezayirli yönetmen Maiwenn Le Besco'nun Jeanne du Barry filmiyle açılan 76. Cannes Film Festivali'nde Johnny Depp ilgi gördü.

     
  • Johnny Depp 7 dakika boyunca ayakta alkışlandı! İşte Cannes Film Festivali kırmızı halısı

    Eski kız arkadaşı Amber Heard ile 2022'de girdiği uzun süreli hukuk mücadelesinden bu yana ortalıkta pek görünmeyen aktör, Jeanne Du Barry'nin galasında 7 dakika boyunca ayakta alkışlandı.
  • Johnny Depp 7 dakika boyunca ayakta alkışlandı! İşte Cannes Film Festivali kırmızı halısı

    Depp, kalabalığın Kral 16. Louis rolündeki performansını uzun süre alkışlamasıyla gözyaşlarını tutamadı. 

     
  • Johnny Depp 7 dakika boyunca ayakta alkışlandı! İşte Cannes Film Festivali kırmızı halısı

    Filmin yönetmeni ve yıldızı Maiwenn kısa bir süreliğine mikrofonu eline aldığında gözyaşlarına boğuldu ve şöyle konuştu:

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  • Johnny Depp 7 dakika boyunca ayakta alkışlandı! İşte Cannes Film Festivali kırmızı halısı

    Cannes'ın açılışında kırmızı halı görünümleri de ilgi gördü.

     
  • Johnny Depp 7 dakika boyunca ayakta alkışlandı! İşte Cannes Film Festivali kırmızı halısı

    Açılış filmine Türk-Alman aktris Meryem Uzerli de katıldı. Uzerli, siyah sade bir kıyafetle kırmızı halıdan geçti... 

     
  • Johnny Depp 7 dakika boyunca ayakta alkışlandı! İşte Cannes Film Festivali kırmızı halısı

    Michael Douglas eşi ve Catherine Zeta-Jones, kızları Carys ile birlikte geceye birlikte katıldı.
  • Johnny Depp 7 dakika boyunca ayakta alkışlandı! İşte Cannes Film Festivali kırmızı halısı

    76. Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısından kareler şu şekilde:

    Farhana Bodi
  • Johnny Depp 7 dakika boyunca ayakta alkışlandı! İşte Cannes Film Festivali kırmızı halısı

    Fan Bingbing 
  • Johnny Depp 7 dakika boyunca ayakta alkışlandı! İşte Cannes Film Festivali kırmızı halısı

    Naomi Campbell
  • Johnny Depp 7 dakika boyunca ayakta alkışlandı! İşte Cannes Film Festivali kırmızı halısı

    Naomi Campbell
  • Johnny Depp 7 dakika boyunca ayakta alkışlandı! İşte Cannes Film Festivali kırmızı halısı

    Naomi Campbell
  • Johnny Depp 7 dakika boyunca ayakta alkışlandı! İşte Cannes Film Festivali kırmızı halısı

    Uma Thurman 
  • Johnny Depp 7 dakika boyunca ayakta alkışlandı! İşte Cannes Film Festivali kırmızı halısı

    Alessandra Ambrosio
  • Johnny Depp 7 dakika boyunca ayakta alkışlandı! İşte Cannes Film Festivali kırmızı halısı

    Alessandra Ambrosio
  • Johnny Depp 7 dakika boyunca ayakta alkışlandı! İşte Cannes Film Festivali kırmızı halısı

    Elle Fanning
  • Johnny Depp 7 dakika boyunca ayakta alkışlandı! İşte Cannes Film Festivali kırmızı halısı

    Elle Fanning
  • Johnny Depp 7 dakika boyunca ayakta alkışlandı! İşte Cannes Film Festivali kırmızı halısı

    Catherine Deneuve
  • Johnny Depp 7 dakika boyunca ayakta alkışlandı! İşte Cannes Film Festivali kırmızı halısı

    Mads Mikkelsen ve Hanne Jacobsen 

     
  • Johnny Depp 7 dakika boyunca ayakta alkışlandı! İşte Cannes Film Festivali kırmızı halısı

    Johnny Depp
  • Johnny Depp 7 dakika boyunca ayakta alkışlandı! İşte Cannes Film Festivali kırmızı halısı

    Helen Mirren 
  • Johnny Depp 7 dakika boyunca ayakta alkışlandı! İşte Cannes Film Festivali kırmızı halısı

    Helen Mirren 
  • Johnny Depp 7 dakika boyunca ayakta alkışlandı! İşte Cannes Film Festivali kırmızı halısı

    Meryem Uzerli
  • Johnny Depp 7 dakika boyunca ayakta alkışlandı! İşte Cannes Film Festivali kırmızı halısı

    Meryem Uzerli
  • Johnny Depp 7 dakika boyunca ayakta alkışlandı! İşte Cannes Film Festivali kırmızı halısı

    Esha Gupta

    *Haberin görselleri AP, AA ve Splash tarafından servis edilmiştir. 

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