Johnson 10 milyon sterlin için başbakanlık yarışından çekildi mi?

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Muhafazakar Parti liderliği ve başbakanlık yarışından, anılarını yazacağı kitabın satışında büyük gelir kaybedeceği için adaylığını geri çektiği iddia edildi.

Observer'a konuşan kaynaklar, Johnson'ın Hollywood yetenek ajansı Endeavour ile görüşmelerde bulunduğunu ve tahmini gelir miktarının 10 milyon sterline ulaşabileceğini söyledi.

ADAY OLMASI BEKLENİYORDU

Temmuz ayında istifa eden eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın yerine Liz Truss gelmişti. Truss'ın da göreve geldikten bir buçuk ay sonra istifa etmesiyle Johnson'ın yeniden aday olması gündeme gelmişti. Ancak Johnson aday olmayacağını açıklamış, İngiltere'nin yeni başbakanı Rishi Sunak seçilmişti.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.