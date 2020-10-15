Joker 'Napolyon' oluyor 0:00 / 0:00



Son filmi 'The Last Duel'in çekimlerini dün tamamlayan Oscarlı usta yönetmen Ridley Scott hiç ara vermeden yeni projesi için kolları sıvadı. Scott 'Kitbag' adlı yeni filminde Fransa imparatoru Napolyon Bonapart'ın hayatını anlatacak. Filmde Napolyon'u 'Joker' filmiyle geçen yıl 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında Oscar kazanan Joaquin Phoenix canlandıracak.

Joaquin Phoenix

Napolyon’un köklerine, imparatorluğa uzanan hızlı yükselişine, büyük aşkı olan Josephine'le ilişkisine özgün bir bakış açısı getirecek olan filmin çekimlerine gelecek yıl başlanacak.

Usta yönetmen Ridley Scott, 'Kitbag'den önce ünlü modacı Gucci'nin hayat hikayesini anlatan 'Gucci' filmini çekecek.