Jonas Svensson: Kırmızı karttan sonra işler zorlaştı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe'ye 3-1 yenilerek elen Beşiktaş'ın oyuncularından Jonas Svensson, karşılaşmayı değerlendirdi.

"KIRMIZI KARTTAN SONRA İŞLER ZORLAŞTI"

Karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yapan Svensson, şu sözleri kullandı:

"Maça iyi başladık. Galatasaray maçında gösterdiğimiz eforu gösterdik ama kırmızı karttan sonra işler zorlaştı. Bitirici noktalarda iyi değildik. Kupa bizim için önemli bir hedefti. Bu hedeften uzaklaştığımız için çok üzgünüz. Ligi mümkün olan en iyi yerde bitirmeye çalışacağız."