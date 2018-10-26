Jong PSV - Dordrecht maçı istatistikleri

Jong PSV ve Dordrecht, 26 Ekim 2018 Cuma günü Hollanda Eerste Divisie maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:00. Maç öncesi Jong PSV 15 puanla 10. sırada, Dordrecht 5 puanla 20. sırada bulunuyor. Jong PSV, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Dordrecht son 5 mücadelede 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 183 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Jong PSV kazanırsa 1.45, beraberlik çıkarsa 3.80, Dordrecht sahadan galip ayrılırsa 4.00 oranını elde edecekler. Alt oranı 2.30, üst oranı 1.30. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.20.

Jong PSV önceki hafta Fortuna Sittard mücadelesinde 1-0 yenildi.

Dordrecht, Nec Nijmegen karşılaşmaında 3-3 berabere kaldı.

Jong PSV, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Jong PSV, kendi sahasında 6 gol attı, 3 gol yedi.

Dordrecht, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 mağlubiyet elde etti. Dordrecht, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 12 kez topu kendi kalesinde gördü.

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