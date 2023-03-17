Jonnie Irwin: Eşime ve çocuklarıma video hazırlıyorum

“Ben gittikten sonra bile karıma ve üç çocuğuma geleceklerini kurabilmek için yardımcı olmak istiyorum” diye konuşan Jonnie Irwin, "Vefat ettikten sonra bile eşim ve çocuklarımla konuşabileceğimi düşünmek harika. Bu teşhis benden çok şey aldı ama en azından bana her şeye hazırlanma fırsatını verdi" ifadelerini kullandı. Kendisiyle benzer durumda olan birçok kişinin ‘ölmeden önce yapılacaklar listesi’ hazırladığını ve kalan zamanlarında bu listeyi eritmek için çabaladığını belirten Jonnie Irwin kendisinin yapmak istediği tek şeyin ise ailesiyle birlikte olabildiğince vakit geçirmek olduğunu söyledi.

Fotoğraflar: Instagram