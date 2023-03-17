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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jonnie Irwin: Eşime ve çocuklarıma video hazırlıyorum

Yaklaşık üç yıl önce kendisine akciğer kanseri teşhisi konulduğunu söyleyen sunucu Jonnie Irwin, yeni açıklamalarda bulundu. Ölümcül kanserle yaşamanın ebeveynlik görevlerini nasıl etkilediği hakkında konuşan Irwin, eşi ve çocukları için video hazırladığını söyledi

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  • Jonnie Irwin: Eşime ve çocuklarıma video hazırlıyorum - Magazin haberleri

    Sunucu James Irwin, 2016'da Jessica Holmes ile nikâh masasına oturmuş; çiftin mutlu evliliğini üç erkek çocuk taçlandırmıştı. Ancak Irwin'den kötü haber geldi. Yaklaşık üç yıl önce akciğer kanseri teşhisi aldığını söyleyen Irwin, hastalığıyla ilgili ilk kez geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulundu.
  • Jonnie Irwin: Eşime ve çocuklarıma video hazırlıyorum - Magazin haberleri

    6 AY ÖMÜR BİÇİLMİŞTİ

    Hello Dergisi'ne konuşan Jonnie Irwin, "Kirli bir sır saklıyorum" diyerek; hastalığını, onunla mücadelesini ve bu sürecin hayata bakışını nasıl değiştirdiğini samimi bir şekilde ifade etmişti. Ünlü isim, iki yıl önce teşhis almasına rağmen kendisine altı ay ömür biçildiğini söylemişti. Fakat Irwin, buna rağmen hastalıkla mücadele ettiğini ve bugünlere geldiğini anlatmıştı. 
  • Jonnie Irwin: Eşime ve çocuklarıma video hazırlıyorum - Magazin haberleri

    "NE KADAR ZAMANIM KALDIĞINI BİLMİYORUM"

    Jonnie Irwin, röportajda "Bu benim sırtımda bir yük gibi. Ne kadar zamanım kaldığını bilmiyorum ama olumlu düşünmeye ve öyle kalmaya çalışıyorum. Benim bu konudaki yaklaşımım 'Kanserle mücadele ediyorum, kanserden ölmüyorum.' Yapmak istediklerime ilişkin küçük hatırlatma notları hazırladım. Kendime 'İleri dönük plan yapma çünkü yeterince iyi olmayabilirsin' demeyi alışkanlık haline getirdim" ifadelerini kullanmıştı.
  • Jonnie Irwin: Eşime ve çocuklarıma video hazırlıyorum - Magazin haberleri

    SON DURUMUNU PAYLAŞTI

    Son olarak The Sun gazetesine konuşan Jonnie Irwin, hem hastalığıyla ilgili son durumu hem de hissettiklerini samimi bir şekilde dile getirdi.
  • Jonnie Irwin: Eşime ve çocuklarıma video hazırlıyorum - Magazin haberleri

    DOĞUM GÜNÜNÜ ERKEN KUTLADI

    Aslında kasım ayında doğan ve 50'nci yaşına girmesine 6 aydan fazla zaman olan Irwin, eşi ve çocuklarıyla birlikte doğum gününü bu haftanın başında kutladığını açıkladı.
  • Jonnie Irwin: Eşime ve çocuklarıma video hazırlıyorum - Magazin haberleri

    Kısa bir süre önce bağırsak kanseri olan ve hastalığının en son ve en kötü aşamasında olan bir kadının her gün kendi ölümünün ardından ailesine ve sevdiklerine bırakmak için videolar çektiğini öğrenen Jonnie Irwin, bunu kendisi de yapmaya karar vermiş. Kalan sınırlı zamanında eşi ve üç çocuğuyla mümkün olduğunca çok anı yaratmak için çabaladığını söyleyen ünlü sunucu bir yandan da onlara bırakmak için, dördüne birden seslendiği özel videolar hazırladığını söyledi.
  • Jonnie Irwin: Eşime ve çocuklarıma video hazırlıyorum - Magazin haberleri

    “Ben gittikten sonra bile karıma ve üç çocuğuma geleceklerini kurabilmek için yardımcı olmak istiyorum” diye konuşan Jonnie Irwin, "Vefat ettikten sonra bile eşim ve çocuklarımla konuşabileceğimi düşünmek harika. Bu teşhis benden çok şey aldı ama en azından bana her şeye hazırlanma fırsatını verdi" ifadelerini kullandı. Kendisiyle benzer durumda olan birçok kişinin ‘ölmeden önce yapılacaklar listesi’ hazırladığını ve kalan zamanlarında bu listeyi eritmek için çabaladığını belirten Jonnie Irwin kendisinin yapmak istediği tek şeyin ise ailesiyle birlikte olabildiğince vakit geçirmek olduğunu söyledi.

    Fotoğraflar: Instagram

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