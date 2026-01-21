Jose Mourinho'dan Rafa Silva açıklaması!
Rafa Silva'nın Benfica'ya transfer olacağı iddia edilirken, Portekiz ekibinin teknik direktörü Jose Mourinho, konu hakkında açıklamalarda bulundu.
Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Rafa Silva'nın yeniden Benfica'ya transfer olduğu yönündeki iddialar hakkında konuştu.
Portekizli teknik adam, ismi geçen transfer söylentilerine yanıt vermemeyi tercih etti.
Mourinho, konuyla ilgili soruya şu ifadelerle yanıt verdi:
"Başka kulüplerin oyuncuları hakkında konuşmam. Bunu çok uzun zamandır biliyorsunuz. Bu, hem kendimi hem de kulübümü korumanın doğru yolu. Sadece Benfica'nın oyuncuları hakkında konuşurum. Bu konuda konuşulacak bir şey yok."