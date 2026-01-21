Jose Mourinho'dan Rafa Silva açıklaması!

Mourinho, konuyla ilgili soruya şu ifadelerle yanıt verdi:

"Başka kulüplerin oyuncuları hakkında konuşmam. Bunu çok uzun zamandır biliyorsunuz. Bu, hem kendimi hem de kulübümü korumanın doğru yolu. Sadece Benfica'nın oyuncuları hakkında konuşurum. Bu konuda konuşulacak bir şey yok."