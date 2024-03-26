Jose Mourinho'dan Suudi Arabistan cevabı!

Kendisine daha önce Suudi Arabistan'dan teklif geldiğini söyleyen Mourinho, "Daha önce Suudi Arabistan'a gitme şansım vardı ve bana maddi olarak oldukça iyi bir teklifte bulunmuşlardı ancak Roma'dan ayrılamazdım o dönemde ve teklifi reddettim." sözlerini sarf etti.