Jose Mourinho: Dünyanın her yerinde penaltı

"DÜNYANIN HER YERİNDE PENALTI"

"İlk yarıda da iyi bir oyun oynadık. Trabzonspor organize bir takım, iyi bir teknik direktörleri var. İlk yarı dengeliydi. İlk yarı 1-0 biz önde olmalıydık, Dünyanın her yerinde penaltı olan bir pozisyonu hakem görmedi, VAR da çağırmamaya karar verdi. Bodrum maçında hakem, orta hakemi çağırmıştı. Galatasaray maçında da çağırdı. Bugün ise VAR çağırmayarak, ilk yarının gerçekliğini değiştirdi.İkinci yarı yine takım olarak iyi oynadık ve Talisca güzel golleriyle maçı kazanmamızı sağladı."