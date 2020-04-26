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Jose Sosa: Türkiye'de korkumuz yok

Trabzonspor'un kaptanı Arjantin basınına güvende olduklarını açıkladı: "Türkiye'de şanslıyız. Salgın, Arjantin'de olduğu gibi Türkiye'ye de geç geldi. Avrupa'daki gibi engellenmesi zor olmadı. Doğruyu söylemem gerekirse, Türkiye'de bir korkumuz olmadı. Dünya çapında pandemi ilan edildiğinde Türkiye buna hazırdı."

Jose Sosa

Trabzonspor'un Arjantinli yıldızı Jose Sosa, ülkesinden TNT Sports'a konuştu. Tecrübeli futbolcu, yayın sırasında kendisine yöneltilen 'Salgından korkuyor musun? Türkiye'de güvende misin?' sorusuna, "Türkiye’de şanslıyız. Salgın, Arjantin’de olduğu gibi Türkiye’ye de geç geldi. Avrupa'daki gibi engellenmesi zor olmadı. 1 maç seyircisiz oynadık ve lige ara verdik. Doğruyu söylemem gerekirse, Türkiye'de bir korkumuz olmadı. Dünya çapında pandemi ilan edildiğinde Türkiye buna zaten fazlasıyla hazırdı" diyerek cevap verdi.

ANNEM VE BABAMLA BİRLİKTEYİM

Türkiye'de sağlık konusunda her şeyin iyi olduğunun altını çizen Arjantinli oyuncu, hiçbir konuda da sıkıntı yaşanmadığını vurguladı. Anne ve babasının salgından önce kendisini ziyarete geldiğini belirten Sosa, "Ailem, annem ve babam... Hepimiz bir aradayız. Annemin ve babamın, salgının yeni başladığı dönemde geri dönüş biletleri vardı. Ama uçuşlar kapanınca burada kaldılar. Şubattan beri buradalar. Uzun süredir bu kadar bir arada olamıyorduk. Benim için iyi oldu. Ayrıca annemin güzel yemeklerini yiyebiliyorum" diye konuştu.

OBİ MİKEL GEREKSİZ DAVRANDI

Jose Sosa, koronavirüs nedeniyle İngiltere'deki ailesinin yanına giden ve Trabzonspor'la sözleşmesini fesheden Obi Mikel'e o günlerde tepki göstermişti. Televizyon röportajında bu konuya da değinen Sosa, "Maçların seyircisiz olduğu dönemde salgın yeni yeni yayılıyordu. O dönemde bazı oyuncular korktular. Uçuşlara bakmaya başladılar. Obi Mikel de bu konuda sosyal medyada gereksiz bir açıklama yaptı ve içeriğini tam bilmediğim bir şekilde takımdan ayrıldı" dedi.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Jose Sosa, Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun 'Sosa ve Novak ile prensipte anlaştık' demesine rağmen görüşmelerin devam ettiğini söyledi: "Sözleşmem haziranda bitiyor. Trabzon’da mutluyum ve görüşmelerimiz devam ediyor. Sezon tamamlandıktan sonra 'Arjantin’e döneceğim' diye bir şey söylemek doğru olmaz."

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