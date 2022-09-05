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Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş Josef de Souza'dan açıklama - Beşiktaş Haberleri
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Josef de Souza'dan açıklama

Ankaragücü deplasmanında kırmızı kart gören Josef de Souza yaşananlarla ilgili açıklama yaptı

Josef de Souza'dan açıklama - Beşiktaş Haberleri

Josef'in açıklamaları şöyle:

"Saldırı toplu olarak bulunduğumuz yere yönelikti. Elinde bıçak mı var, ne var bilmiyoruz. Cenk dönmeseydi, saldırgan belini kırardı. Ne niyetle saldırdığını bilemeyiz. Benim saldırma niyetim yok. Sadece savunup bırakıyorum. Kenara koşarak hemen güvenliği, polisi çağırmaya çalıştım. Bu, görüntülerde de görülüyor. Niyetim kötü olsaydı polisi ve güvenliği çağırmazdım. Hakem benden rica etti ve ben de tüm maçta hakeme yardımcı oldum. Neden kart gördüğümü anlamakta güçlük çekiyorum. Bu tip olayların saha içinde olması en büyük üzüntüm. Umarım bir daha yaşanmaz. Kafamızın içinde sadece futbol olmalı, gerisi bizi ilgilendirmiyor.”

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