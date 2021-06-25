SEVGİLİSİNİ ÖPÜCÜKLERE BOĞDU

Denizden çıktıktan sonra iskelede bulunan arkadaşlarının yanına giden ikili, birbirlerinden bir saniye bile ayrı kalamadılar. Hutcherson, sık sık sevgilisine sarılıp onu öpücüklere boğdu. İkilinin o anları objektiflere böyle yansıdı.