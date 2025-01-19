JTI Türkiye'ye en iyi işveren ödülü

Bağımsız araştırma kuruluşu “Top Employers Institute” her yıl dünya genelinde gerçekleştirdiği ve İnsan Kaynakları Stratejisi, Çalışma Ortamı, Yetenek Kazanımı, Öğrenme, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık, Çalışan Esenliği başta olmak üzere yirmi konudaki değerlendirmesini tamamladı.

Değerlendirme sonuçlarına göre bu sene üst üste on birinci kez en iyi işverenler listesine giren JTI Türkiye, Türkiye Top Employer sıralamasında birinci oldu.

JTI Türkiye İnsan ve Kültür Direktörü Sanlı Güler: “On bir yıldır Top Employers Institute değerlendirmesine katılıyor ve her sene kendimizi biraz daha geliştiriyoruz. Son üç senedir Türkiye’nin en iyi işverenleri arasında ilk üçte yer alırken bu sene birinci sırada yer aldık. Çalışanlarımızı merkeze alarak hayata geçirdiğimiz programlar, iyi uygulamalar ve bu alandaki kararlılığımız bizleri zirveye taşıdı. Bu yıl yirmi değerlendirme kriterinin %85’inde yüzde yüze yakın başarı sağladık. Şirketimizin hedeflerinin ve stratejilerinin çalışanlarımız tarafından benimsenmesi, çalışanlarımızın yaptıkları işlerin liderleri olabilmeleri, hayata geçirdiğimiz insan kaynakları stratejilerimiz, değişimlere hızlı uyum sağlayabilen organizasyon yapımız ve sunduğumuz çalışma ortamı başarımızı bir kez daha kanıtlamamızı sağladı" diye konuştu.

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POZİTİF ÇALIŞMA ORTAMI

İnsan odaklı bir organizasyon oluşturmanın temel hedefleri olduğunu anlatan Güler şunları söyledi: "Bunu da çalışanlarımızı stratejilerimizin merkezine koyarak sağlıyoruz. Çalışanlarımızın potansiyellerini ortaya çıkarmaları, onları geleceğe hazırlamak, iş ve yaşam dengesinin sağlandığı pozitif bir çalışma ortamı sunmak çabalarımızın temelini oluşturuyor. Çalışanlarımızın kariyer yolculuklarını gözlemliyor, onlardan gelen geri bildirimlerle potansiyel gelişim alanlarını belirliyor, kişiye özel dijital platformlarımız ile çalışanlarımıza kendilerine ve rollerine özel bir deneyim yaşatıyoruz. Ekip arkadaşlarımızın profesyonel ve kişisel gelişimlerini gerek rotasyon gerekse geçici görevlendirmeler ile de destekliyoruz ve bu alanda hayata geçirdiğimiz uygulamalarla global JTI için bir yetenek havuzu haline geliyoruz. Son dört yılda 34 arkadaşımız global pozisyonlara atandılar.