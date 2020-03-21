Huysuz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aldıkları önlemleri ve bu süreçte 2020 Tokyo Olimpiyatları hazırlıklarına ilişkin durumu değerlendirdi.

Tokyo 2020'ye hazırlıklarını sürdüren milli sporcular dahil bütün sporcuların çalışmalarını iptal ettiklerini belirten Huysuz, sporcuların kamplarına 15 gün ara verdiklerini daha sonra sürece göre hareket edeceklerini söyledi.

Nisan ayı başında Tokyo 2020'ye hazırlanan mili takım sporcularını toplayacaklarını şartların el vermesi halinde sadece olimpik sporcularla çalışmalara devam edeceklerini ifade eden Huysuz, "Japonya'da kampta bulunan 12 milli sporcumuzu ivedilikle oradan getirdik, 14 gün kontrol altında tuttuk, bütün testlerden geçirdik, her hangi olumsuz bir şey çıkmadı. Şimdi hepsine izin verdik." diye konuştu.

Sezer Huysuz, milli judocuların iptal edilen turnuvalarına ilişkin, "Fas'ta ve Rusya'da yapılacak grand prix ve grand slam turnuvaları ile Gürcistan ve Antalya'daki turnuvalarda 4 maçımız iptal oldu. Geçen hafta da diğer takımlarımız yurt dışından döndü bütün sporcularımız şu anda Türkiye'de. Azerbaycan'daki turnuva iptal edildi. Avrupa şampiyonası nisan sonundaydı, haziran sonuna ertelendi. Şu anda kota için 2 maçımız kaldı" bilgisini verdi.

"7 KOTAMIZ VAR, 2 SPOCUMUZ DA KOTA SINIRINDA"

Her ne kadar kesin ilan edilmemiş olsa da 7 milli sporcuyu 2020 Tokyo için kota almış durumda saydıklarını vurgulayan Huysuz, şöyle devam etti:

"Macaristan'da düzenlenecek grand slam yarışı yapılırsa kotalar ona göre belirlenecek. Eğer yapılmazsa şu anda 7 kotamız var, 2 sporcumuz da kota puan sınırında. Karete de mesela bütün maçlar iptal edildi, kota alan listeler açıklandı. Biz de daha bunu yapmadılar, kesin sonuçları açıklamadılar. Bizde de Avrupa şampiyonası 19-21 Haziran'da, Macaristan'daki maç ondan bir iki hafta önce, bu iki maça bağlıyız, bunlar iptal olursa 7 kotamız kesin bizim. Eğer Avrupa ve Macaristan turnuvaları düzenlenirse, kota sınırında bulunan 2 sporcumuz da burada madalya alabilir, onların da kotaya girme şansları yüksek. Yani 7 kotanın üstünde belki 8-9 kotamız olabilir. Kesin olarak 7 sporcuyla mı yoksa 9 sporcuyla mı gideceğimiz haziran sonunda netlik kazanacak." dedi.

"OLİMPİYATLARIN DÜZENLENME İHTİMALİ YÜKSEK"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine göre olimpik takım sporcularının nisan programını hazırlayacaklarını dile getiren Huysuz, "Nisan ayında olimpik takım ile çalışmalara başlamayı planlıyoruz. Bu takıma, süreç içerisinde her hangi bir sakatlık, hastalık yaşamamış sporcularımızdan da takviyeler alacağız." şeklinde konuştu.

Yunanistan'dan yola çıkan olimpiyat meşalesinin Japonya'ya ulaştığını hatırlatan Huysuz, "Olimpiyatların düzenlenme ihtimali yüksek. Japonya hükümeti ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) özellikle ısrarcı. Alınan önlemlerle Çin mesela bunun üstesinden geldi. Japonya küçük yüz ölçümüne ve yüksek nüfusuna rağmen bu vaka için de çok büyük önlemler aldı. 15 Nisan'a kadar her şey belli olur gibi biz de ona göre hareket edeceğiz." şeklinde görüş belirtti.

"HEPİMİZ BU KURALLARA UYMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Sağlık Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilan ettikleri önlemlere ilişkin de Huysuz, "Olması gereken, alınması gereken önlemler, çünkü sürecin nasıl ilerleyeceği belli değil. Genç nesil etkilenmese de aileleri etkilenebilir. Özellikle sporcularımızı ve ailelerini bulaşmaması için onları uyarıyoruz. Antrenörlerimizi uyarıyoruz. Hepimiz bu kurallara uymaya çalışıyoruz." dedi.

Huysuz, ayrıca federasyon hizmet binasını, bütün salonları, spor alanlarını dezenfekte ettirdiklerini, Spor Bakanlığının yayınladığı 14 kurala uyulması için gerekli bütün bilgilendirme ve uyarıları yaptıklarını söyledi.

Sürecin iyi yönetildiğini Sağlık Bakanlığı ve devletin iyi önlemler aldığını anlatan Huysuz, "Yurt dışındaki sporcu arkadaşlarla görüşüyoruz. İtalya'daki sporcu arkadaşlarla görüştük onlar gerçekten çok zor durumdalar. Devletimiz gerçekten erkenci davrandı önemli tedbirler aldı. Özellikle yaşlı vatandaşlarımızın ve bütün vatandaşların bu tedbirlere uymamız gerekiyor. Bugün gelirken de gördüm yaşlılarımız maalesef sokaklarda biraz rahat dolaşıyorlar." şeklinde görüş belirtti.