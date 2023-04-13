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Julia Ituma'nın ölümü voleybol dünyasını yasa boğdu! Geleceğin yıldız adayıydı...

CEV Şampiyonlar Ligi'nde Eczacıbaşı Dynavit ile karşılaşan Igor Gorgonzola Novara'nın 18 yaşındaki oyuncusu Julia Ituma'nın trajik ölümü voleybol dünyasını yasa boğdu. Geleceğin yıldız adaylarından biri olarak gösterilen Nijerya asıllı İtalyan voleybolcunun İstanbul'da kaldığı otelin 6. katından düşerek hayatını kaybetmesi dünya basınında da geniş yankı uyandırdı.

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  • Voleybol dünyası, Eczacıbaşı Dynavit ile Igor Gorgonzola Novara arasında oynanan CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı final maçının ardından trajik şekilde hayatını kaybeden genç voleybolcu Julia Ituma'ya ağlıyor...

  • 18 yaşıdaki Nijerya asıllı İtalyan voleybolcu, takımının İstanbul'da kaldığı otelin 6. katından düşerek yaşamını yitirirken, üzücü olay İtalyan basınında da geniş yer buldu. 
  • Julia Ituma'nın ölümü voleybol dünyasını yasa boğdu! Geleceğin yıldız adayıydı...

    İTALYAN BASINI: SÖYLEYECEK SÖZ YOK

    Tuttosport: Kelimelerin tükendiği bir dram! 18 yaşındaki voleybolcu Julia Ituma ölü bulundu. Nijerya kökenli Milano'da doğan Ituma, voleybol için bir umut olarak görülüyordu ve bu onun Piedmontese takımıyla ilk sezonuydu.
  • Julia Ituma'nın ölümü voleybol dünyasını yasa boğdu! Geleceğin yıldız adayıydı...

    DAZN Italia: Voleybolda dram... Igor Novara'nın oyuncusu Julia Ituma hayatını kaybetti
  • Julia Ituma'nın ölümü voleybol dünyasını yasa boğdu! Geleceğin yıldız adayıydı...

    Eurosport IT: Söyleyecek söz yok ... 
  • Julia Ituma'nın ölümü voleybol dünyasını yasa boğdu! Geleceğin yıldız adayıydı...

    La Gazzetta dello Sport: Filede dram! 18 yaşındaki Julia Ituma pencereden düşerek öldü
  • Julia Ituma'nın ölümü voleybol dünyasını yasa boğdu! Geleceğin yıldız adayıydı...

    Volleytrails: Voleybol dünyası trajik bir haberle şokta. Igor Novara'nın oyuncusu 18 yaşındaki Julia Ituma, İstanbul'da bir otelin penceresinden düşerek hayatını kaybetti
  • Julia Ituma'nın ölümü voleybol dünyasını yasa boğdu! Geleceğin yıldız adayıydı...

    Sky Sports: Dram! Julia Ituma 18 yaşında hayatını kaybetti. Kadın voleybolu dünyasında trajedi.
  • Julia Ituma'nın ölümü voleybol dünyasını yasa boğdu! Geleceğin yıldız adayıydı...

    Ituma'nın kulübü Igor Gorgonzola Novara da sosyal medya hesabından genç voleybolcuları için taziye mesajı paylaşarak, olayın Türk polisi tarafından araştırıldığını belirtti.

  • AİLESİ VE KÖKENLERİ NİJERYALI

    Nijeryalı bir alienen çocuğu olan Ituma, 10 Ağustos 2004 tarihinde Milano'da doğdu.
  • Julia Ituma'nın ölümü voleybol dünyasını yasa boğdu! Geleceğin yıldız adayıydı...

    Voleybola 2014 yılında başlayan Ituma, 2019 ile 2022 yılları arasında Club Italia Cral forması giydikten sonra sezon başında Igor Gorgonzola Novara'ya transfer olmuştu.
  • Julia Ituma'nın ölümü voleybol dünyasını yasa boğdu! Geleceğin yıldız adayıydı...

    Igor Gorgonzola Novara ile ilk sezonunu yaşayan 18 yaşındaki voleybolcu, 1.92 boyu ve güçlü fiziği ile geleceği en büyük yıldız adaylarından biri oalrak gösteriliyordu.
  • Julia Ituma'nın ölümü voleybol dünyasını yasa boğdu! Geleceğin yıldız adayıydı...

    İtalya 19 Yaş Altı Milli Takımı'nda forma giyen Ituma, 2022 U19 Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan İtalyan takımının en önemli oyuncuları arasındaydı. 

  • Son görüntüleri ortaya çıktı...

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