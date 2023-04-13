İTALYAN BASINI: SÖYLEYECEK SÖZ YOK

Tuttosport: Kelimelerin tükendiği bir dram! 18 yaşındaki voleybolcu Julia Ituma ölü bulundu. Nijerya kökenli Milano'da doğan Ituma, voleybol için bir umut olarak görülüyordu ve bu onun Piedmontese takımıyla ilk sezonuydu.