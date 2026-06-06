Julio Enciso, Türkiye maçında yok!
2026 Dünya Kupası'nda gruptaki rakiplerimizden Paraguay'da hazırlık maçında sakatlanan Julio Enciso'nun, A Milli Takımımız'a karşı oynanacak maçta sahada olması beklenmiyor.
Giriş: 06 Haziran 2026 - 11:23 Güncelleme:
2026 Dünya Kupası'nda A Milli Futbol Takımımız'la aynı grupta yer alan Paraguay sakatlık şoku yaşadı...
Paraguay'ın Nikaragua'yı 4-0 mağlup ettiği hazırlık maçında Julio Enciso, sakatlanarak oyuna devam edemedi.
22 yaşındaki futbolcunun 13 Haziran'da ABD ve 20 Haziran'da Türkiye ile oynanacak maçı kaçırması, 26 Haziran'da oynanacak Avustralya maçında ise sahada olabileceği belirtildi.
Genç oyuncu Diego Gomez'le birlikte Paraguay Milli Takımı'nın en değerli ismi konumunda bulunuyor.
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