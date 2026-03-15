Junior Olaitan: İkinci yarı daha önde oynadık ve kazandık
Beşiktaş'ın oyuncularından Junior Olaitan, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 yendikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. 2. Yarıda ilk yarıya göre daha iyi oynadıklarına değinen Olaitan, "İlk yarıda rakibimiz 10 kişi kaldı ve istediğimizi yapamadık, ikinci yarı daha önde oynayarak kazanmayı bildik" dedi.
"İKİNCİ YARI DAHA ÖNDE OYNADIK VE KAZANDIK"
Karşılaşmayı değerlendiren Junior Olaitan "Bizim için kolay bir maç olmadı derbiden sonra. Özellikle kaybetmeme serimiz vardı, kazanarak geliyorduk ve ardından bir mağlubiyet. Böyle bir maçın ilk yarısı da kolay olmadı. Kırmızı kart oldu ve istediğimizi yapamadık ilk yarıda. İkinci yarıda daha önde oynamaya başladık ve kazandık." dedi.
"ELİMDEN GELENİ YAPIYORUM"
Junior Olaitan ayrıca "Ben bununla ilgili daha önce de söyledim. Beşiktaş çok büyük bir kulüp ve her pozisyonda oynamaya hazır olmanız gerekiyor. Ben de kendimi hazırlamaya çalışıyorum. Elimden geleni yapıyorum. Hocamıza da teşekkür ediyorum, bana güveniyor. Hangi pozisyon olursa olsun elimden geleni yapmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.