Justin Bieber ile Hailey Bieber'dan oğulları Jack Blues ile ilk aile pozu

Hailey Baldwin Bieber, aylar önce verdiği röportajda; "Muhtemelen hamileliğimi sonuna kadar saklayabilirdim ama hamileliğimin tadını dışarıdayken çıkaramamanın stresini yaşamak istemedim. Büyük sırrı saklıyormuşum gibi hissettim ve bu bana hiç de iyi hissettirmedi. Dışarı çıkıp hayatımı yaşama özgürlüğünü istedim” demişti.