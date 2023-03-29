Justine Bateman: Ben yaşlı mıyım?

1980'lerde Michael J. Fox ile birlikte kamera karşısına geçtiği 'Family Ties: Aile Bağları' adlı diziyle tanınan Justine Bateman, birçok meslektaşının aksine yüzüne herhangi bir estetik ya da kozmetik müdahale yaptırmadı.



Kendisi her ne kadar rahatsız olmasa da bu durum sebebiyle zaman zaman eleştiri oklarının hedefi olan Bateman, konuk olduğu programda başına gelenleri anlattı.