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Justine Bateman: Ben yaşlı mıyım?

Justine Bateman, internet üzerinde bir süre önce kendisine geçmişte ünlü olduğunu hatırlatan bazı aramalar yaptığını söyledi. Bateman, "Adımı arama motoruna yazdığımda cümle otomatik olarak tamamlandı: 'Yaşlı görünüyor...' Onlarla aynı fikirde değilim ve neden söz ettiklerini anlayamadım" dedi

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  • Justine Bateman: Ben yaşlı mıyım? - Magazin haberleri

    1980'lerde Michael J. Fox ile birlikte kamera karşısına geçtiği 'Family Ties: Aile Bağları' adlı diziyle tanınan Justine Bateman, birçok meslektaşının aksine yüzüne herhangi bir estetik ya da kozmetik müdahale yaptırmadı.

    Kendisi her ne kadar rahatsız olmasa da bu durum sebebiyle zaman zaman eleştiri oklarının hedefi olan Bateman, konuk olduğu programda başına gelenleri anlattı.
  • Justine Bateman: Ben yaşlı mıyım? - Magazin haberleri

    "ADIMI ARAMA MOTORUNA YAZDIM"

    '60 Minutes Australia'ya katılan Justine Bateman, internet üzerinde bir süre önce kendisine geçmişte ünlü olduğunu hatırlatan bazı aramalar yaptığını söyledi.

    Bateman, "Adımı arama motoruna yazdım. Sonra cümle otomatik olarak tamamlandı: Yaşlı görünüyor..." dedi.
  • Justine Bateman: Ben yaşlı mıyım? - Magazin haberleri

    "NEDEN SÖZ ETTİKLERİNİ ANLAYAMADIM"

    Justine Bateman, sonra da internette kendisinin ne kadar yaşlandığını kanıtlamak için eski fotoğraflarının kullanıldığını gördüğünü anlattı.

    Bu konuda kendisinin yaşlı olduğunu ileri sürenlerle aynı fikirde olmayan Bateman, "Onların kanıt olarak kullandığı fotoğraflara baktım ve neden söz ettiklerini anlayamadım" şeklinde konuştu.
  • Justine Bateman: Ben yaşlı mıyım? - Magazin haberleri

    "BU 57 YAŞINDA PEŞİNDEN KOŞACAĞIM BİR ŞEY DEĞİL"

    Aslında hayatında değiştirebileceği birçok şey olduğunu bildiğini söyleyen Bateman, "57 yaşında bu, peşinden koşacağım bir şey değil. Aynaya bakmayı ve yaşlanmanın kanıtlarını görmeyi seviyorum" dedi.
  • Justine Bateman: Ben yaşlı mıyım? - Magazin haberleri

    "YÜZÜNÜZÜ UNUTUN, SÖYLEDİĞİM BU"

    Justine Bateman, geçtiğimiz aylarda da dış görünüş konusundaki inanışlarını ifade etmişti. Bateman, "Diyorum ki; yüzünüzü unutun. Benim söylediğim bu. Yüzün kırıştığı için bir sürü fırsatı kaçırdığına dair korkularına bir bak" ifadelerini kullanmıştı.

    Fotoğraflar: AP, Reuters, Instagram

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