Juventus: 2 - Lazio: 2 | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 24. haftasında Juventus, evinde Lazio'yla 2-2 berabere kaldı. Pedro ve Gustov Isaksen'in gollerine engel olamayan Juventus, haftayı 46 puanla tamamladı. Lazio ise puanını 33'e çıkardı.
İtalya Serie A'nın 24. haftasında Juventus, Lazio'yu ağırladı. Allianz Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Lazio oldu.
Konuk ekibin gollerini 45+2'de Pedro ve 47. dakikada Gustov Isaksen attı. Siyah Beyazlılar'a 2-0 gerideyken beraberliği getiren golleri ise 59'da Weston McKennie ve 90+6. dakikada Pierre Kalulu kaydetti.
Juventus'ta top koşturan milli futbolcu Kenan Yıldız, ilk 11'de başladı ve 90 dakika süre aldı.
Bu sonucun ardından Juventus 45 puanda kaldı. Ligdeki galibiyet serisini iki maça çıkaran Lazio ise puanını 35'e yükseltti.
İtalya Serie A'nın bir sonraki haftasında Juventus, Inter'e konuk olacak. Lazio, Atalanta'yı ağırlayacak.