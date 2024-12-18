Juventus: 4 - Cagliari: 0 | MAÇ SONUCU

İtalya Kupası son 16 turunda Juventus ile Cagliari karşı karşıya geldi. Allianz Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 4-0'lık skorla kazanan Juventus, adını çeyrek finale yazdırdı.

Juventus'un gollerini 44. dakikada Dusan Vlahovic, 53. dakikada Teun Koopmeiners, 80. dakikada Francisco Conceiçao ve 89. dakikada Nico Gonzalez kaydetti.

Juventus'ta karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli yıldız Kenan Yıldız, 67 dakika sahada kaldı. Kenan, Vlahovic'in golünde asisti yapan isim oldu.

Bu sonuçla birlikte Juventus adını çeyrek finale yazdırdı ve çeyrek finalde Empoli ile eşleşti. Cagliari ise kupaya veda etti.