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Haberler Futbol İtalya
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Juventus: 4 - Sampdoria: 2 | MAÇ SONUCU

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 26. haftasında Juventus, konuk ettiği Sampdoria'yı 4-2 yendi

Juventus: 4 - Sampdoria: 2 | MAÇ SONUCU
AA

Ligde sezon ortasında aldığı puan silme cezası nedeniyle orta sıralara gerileyen buna karşın puan tablosunda gelecek sezon Avrupa kupalarına katılabilecek bir konumda olmayı hedefleyen Juventus, kümede kalma mücadelesi veren Sampdoria'yı ağırladı.

Torino'daki Allianz Stadı'ndaki maçın 11. dakikasında ev sahibi ekip, Bremer ile 1-0 öne geçti.

Rabiot, 26. dakikada Juventus adına farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

Konuk Sampdoria ise 31. dakikada Augello ve 32. dakikada Djuricic ile bulduğu peşpeşe 2 golle skoru bir anda eşitledi: 2-2.

İlk yarı eşitlikle sona ererken, Juventus 64. dakikada Rabiot ile bir gol daha bularak 3-2 öne geçti.

Maçın skorunu tayin eden gol, 90+4. dakikada Soule'den geldi. Juventus, Sampdoria'yı 4-2 mağlup etti.

Adı futbolcu transferlerine yönelik mali usulsüzlük soruşturmasına karıştığı için sezon ortasında İtalya Futbol Federasyonu'ndan (FIGC) aldığı 15 puan silme cezasıyla zirveden geriye düşen Juventus, Sampdoria maçından aldığı 3 puanla puanını 38'e yükseltti ve 7. sıradaki yerini korudu.

Juventus, 6. sıradaki Atalanta'nın haftayı puansız kapatmasıyla rakibiyle arasındaki puan farkını 4'e indirdi.

Sampdoria ise bu yenilgiyle ligin son sırasına geriledi. 12 puanı bulunan Sampdoria, 20. sırada yer aldı.

ROMA EVİNDE SASSUOLO'YA MAĞLUP OLDU

Ligde üst sıralarda yer alarak gelecek sene UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefindeki Roma, sahasında ağırladığı Sassuolo'ya 4-3 yenildi.

Sassuolo'ya galibiyeti getiren golleri, 13 ve 18. dakikada Lauriente, 45+4. dakikada Berardi ve 75. dakikada Pinamonti atarken, Roma'nın gollerini de 26. dakikada Zalewski, 50. dakikada Dybala, 90+4. dakikada Wijnaldum kaydetti.

Roma bu mağlubiyetle, Inter ve Lazio'nun puan kaybettiği haftada ligde ikinci sıraya yükselme şansını da kullanamadı.

Ligde bu sezon 7. mağlubiyetini alan Roma, 47 puanla 5. sırada kaldı. Bu arada, sarı-kırmızılı başkent ekibi Serie A'da son 3 haftada 2. kez sahadan yenik ayrıldı.

Sassuolo ise puanını 33'e çıkarttı ve 13. sırada yer aldı.

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