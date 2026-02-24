Canlı
        Juventus, Galatasaray maçına hazır - Futbol Haberleri

        Juventus, Galatasaray maçına hazır

        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında yarın Galatasaray'ı konuk edecek İtalya'nın Juventus takımı, hazırlıklarını tamamladı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 15:12
        Juventus, Galatasaray maçına hazır!

        İtalyan devi Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Galatasaray'ı ağırlayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

        Juventus Antrenman Tesisleri'nde teknik direktör Luciano Spalletti yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık olan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma çalışması ve dar alanda oynanan çift kale maçla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde taktiksel organizasyonların üzerinde duruldu.

        Juventus'ta oynayan milli futbolcu Kenan Yıldız, antrenmanın başında bireysel olarak çalıştıktan sonra takımla beraber idmana katıldı.

        Torino ekibi, yarın Allianz Stadı'nda TSİ 23.00'te Galatasaray'ı konuk edecek.

