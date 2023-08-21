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        Haberler Spor Futbol İtalya Juventus galibiyetle başladı - Futbol Haberleri

        Juventus galibiyetle başladı

        İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Juventus, deplasmanda Udinese'yi 3-0 mağlup etti

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        Habertürk
        Giriş: 21.08.2023 - 00:24
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        Serie A'nın ilk hafta karşılaşmasında Juventus, 2. dakikada Federico Chiesa, 20. dakikada Dusan Vlahovic ve ilk yarının uzatma dakikalarında Adrien Rabiot'un golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde geçti.

        Juventus'ta forma giyen 21 yaş altı milli oyuncu Kenan Yıldız, 85. dakikada oyuna girdi.

        Karşılaşmanın ikinci yarısında başka gol olmayınca maç da 3-0 sona erdi.

        Günün diğer maçında Lazio, deplasmanda Lecce'ye 2-1 yenildi.

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