Juventus - Lecce: 2-1 (MAÇ SONUCU)
İtalya Serie A'nın 32. haftasında Lecce'yi konuk eden Juventus, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Siyah-beyazlıların ilk golünü Koopmeiners atarken, ikinci gol milli futbolcu Kenan Yıldız'dan geldi.
İtalya Serie A'da sezonu ilk 4 sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi biletini almak isteyen Juventus, 32. haftada ağırladığı Lecce'yi 2-1 mağlup etti.
Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Teun Koopmeiners ile 33. dakikada milli futbolcu Kenan Yıldız kaydetti.
Kenan bu sezon Serie A'daki 6. golünü kaydetti.
Lecce'nin tek sayısı ise 87'de Federico Baschirotto'dan geldi.
Juve bu sonuçla puanını 59'a çıkarıp maç fazlasıyla 3. sıraya tırmandı.
Kümede kalma mücadelesi veren ve galibiyet hasreti 9 maça çıkan 17. sıradaki Lecce ise 26 puanda kaldı.