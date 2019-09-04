Juventus, Şampiyonlar Ligi'nde forma giyecek oyuncuları açıkladı. Milli futbolcumuz Merih Demiral, 22 kişilik listede kendine yer buldu.
Siyah-beyazlılar, 6 ay sahalardan uzak kalacak Giorgio Chiellini'yi listeye dahil etmezken Emre Can ve Mario Mandzukic de kadroda yer almadı.
Juventus'ta deneyimli savunma oyuncusu Chiellini, sağ dizindeki ön çapraz bağın yeniden yapılandırılması için ameliyat edilmişti. Siyah-beyazlılar İtalyan savunmacının 6 ay sahalardan uzak kalacağını açıklamıştı.
Juventus’un yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Merih Demiral, Matthijs de Ligt, Aaron Ramsey, Danilo, Adrien Rabiot ve Gianluigi Buffon listeye dahil edildi.
İtalyan ekibi, Şampiyonlar Ligi D Grubu’nda Atletico Madrid, Bayer Leverkusen ve Lokomotiv Moskova ile mücadele edecek.
YORUMLAR