Juventus'ta Vlahovic fırtınası: Mbappe ve Haaland'ı geride bıraktı!

Juventus, Seria A'nın 26. haftasında Frosinone evinde karşı karşıya geldi. Juventus'un forveti Dusan Vlahovic maça damga vurdu.

JUVENTUS 90+5'TE KAZANDI

Ev sahibi ekip, 3. dakikada Dusan Vlahovic'in golüyle 1-0 öne geçerken Frosinone, 14. dakikada Walid Cheddira'nın golüyle eşitliği yakaladı. Frosinone, 27. dakikada Marco Brescianini'nin golüyle 2-1 öne geçti.

Dusan Vlahovic, 32. dakikada takımının ve kendisinin 2. golüyle maça eşitliği getirdi. Juventus'ta Daniele Rugani, 90+5'te bulduğu golle takımını 3-2 öne geçirdi ve maç da bu skorla sona erdi.

Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, 62. dakikada oyuna girdi.