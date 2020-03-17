Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs, futbol dünyasını sarsmaya devam ediyor! Juventus'un başarılı futbolcusu Blaise Matuidi, koronavirüs salgınına yakalandı! Torino ekibinde daha önce Daniele Rugani'nin koronavirüs testi pozitif çıkmış ve İtalyan savunmacı, İtalya futbolunda koronavirüse yakalanan ilk futbolcu olarak kayıtlara geçmişti. Siyah-beyazlı kulüp bu gelişme üzerine 121 kulüp çalışanının izole edildiğini duyurmuş ve herkese test yapmıştı.

Juventus Kulübü Başkanı Andrea Agnelli, "Mesafeli ama birlikte (DistantiMaUniti)" etiketiyle yaptığı paylaşımda, ülkece acil sağlık durumu içerisinden geçtiklerini belirterek, bu durumda önerilen tavsiye kurallarına uymaları gerektiğini belirtmişti. Agnelli, kendisini gönüllü olarak

karantinaya aldığını kaydederek, "Kendi bölgemizde Piyemonte ve Torino'daki sağlık ekiplerimizi desteklemek için takım oyuncularımız ve camiamızla bağış toplama kampanyası başlattık. Sizden buna katkıda bulunmanızı istiyorum. Mesafeliyiz ama birlikteyiz. Hep birlikte işin içinden çıkacağız." ifadelerini kullanmıştı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada da ilk bağış olarak kulüp ve takım oyuncuları tarafından 300 bin avro bağışlandığı ifade edilmişti.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 2 BİN 503'E ÇIKTI!

İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 345 kişi artarak 2 bin 503’e yükseldi. İlk olarak 21 Şubat'ta patlak veren salgın nedeniyle ülkede mevcut Kovid-19 vaka sayısının 26 bin 62’ye çıktığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının 31 bin 506 olduğunu bildirildi.