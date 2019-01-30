Kaan Günay kimdir, nereli ve kaç yaşında? Soruları en sık araştırılan isimlerden biri oldu. Bunun sebebi ise Amerikalı model Jessica Michel Sertafy ile yaşadığı aşk oldu. Sosyal medyada ise birlikteliklerini duyuran çift Türk magazin severleri de meraklandırdı.
KAAN GÜNAY KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?
İsmini ilk kez ABD'de kurduğu Firefly isimli şirket ile duyuran Kaan Günay, yakın arkadaşı Onur Kardeşler ile birlikte ABD'li yatırımcılardan 21.5 milyon dolar yatırım almayı başardı. Büyük bir başarı öyküsüne konu olacak bu olayda isimini sıkça duyduğumuz Firefly şirketinin kurucusu Kaan Günay, son günlerde ABD'li manken Jessica Michel ile evlilik yolunda yürüdüğü iddialarıyla magazin gündemine geldi.
ABD’de iki Türk girişimci tarafından kurulan Firefly girişimi, yaklaşık 3 hafta önce 21,5 milyon dolar tohum yatırımı aldı. Girişimin kurucuları olan Kaan Günay ve Onur Kardeşler bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu. Günay'ın hikayesi MBA yapmak üzere gittiği Stanford Üniversitesi'nde değişti. Birçok yatırım şirketiyle çalışan Kaan Günay, UBER gibi ulaşım araçlarının üzerine reklam almak amaçlı kurdukları girişimcilik şirketi
Kaan Günay Amerika'da Brown Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği okumuştur.
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