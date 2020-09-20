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Kaan Sekban'ın Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'ndaki gösterisinde genç komedyene Gökhan Ünver ile piyanist Ayşe Deniz'e de yer verdi. "Plaza hayatından, cast ajanslarına dünyanın en saçma yolculuğuna hazır mısınız?" diyerek gösterisine başlayan Sekban, seyirciler arasındaki sağlık çalışanlarını ayakta alkışlatarak onurlandırdı.

10 yıl boyunca kurumsal hayatta bir plaza insanı olarak çalıştıktan sonra yurt dışında oyunculuk eğitimi alıp beyaz yakalı hayata veda eden Kaan Sekban, bu ilginç yolculuğunu, seyircilere güncel konularla harmanlayarak sunarken Emir Ersoy Orkestrası ve kanun sanatçısı Ahmet Baran müzikleriyle kendisine eşlik etti.