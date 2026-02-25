Canlı
        Haberler Magazin Kaan Yıldırım'dan oğlu Fikret Hakan ile yeni fotoğraf... Baba-oğul bir örnek giyindi

        Kaan Yıldırım'dan oğlu Fikret Hakan ile baba-oğul pozu

        Geçtiğimiz yıl kendisi gibi oyuncu olan Pınar Deniz ile ilk çocukları Fikret Hakan'ı kucaklarına alan Kaan Yıldırım'dan yeni baba-oğul fotoğrafı geldi

        Giriş: 25.02.2026 - 08:35
        Baba-oğul bir örnek giyindi
        17 Eylül 2024'te Roma'da evlenen oyuncu Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz, Fikret Hakan adını verdikleri oğullarını 2025'in nisan ayında kucaklarına almıştı.

        İlk kez baba olmanın sevincini yaşayan Kaan Yıldırım, oğlu Fikret Hakan ile baba-oğul fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi.

        Oğlu ile objektif karşısına geçen oyuncu, çektirdiği fotoğrafı da sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı. Baba-oğulun bir örnek stili dikkat çekti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Simge Ünal'dan yeni açıklama: Peşimi bıraksınlar

        3 yıldır kendisini taciz eden kişileri ifşa edip, paylaşımına Emniyet Genel Müdürlüğü'nü etiketleyen Simge Ünal, SHOW Ana Haber'e konuyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu; "Kurtulmak istiyorum, peşimi bıraksınlar" 

        #Kaan Yıldırım
        #Fikret Hakan Yıldırım
        #Pınar Deniz
