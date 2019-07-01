Kaan Yıldırım kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular günün en çok merak edilenler arasında yer aldı. İşte Kaan Yıldırım kimdir, kaç yaşındadır? Kaan Yıldırım'ın hayatı ve kariyeri
KAAN YILDIRIM KİMDİR?
İlk Yılları
Kaan Yıldırım, 24 Aralık 1986 yılında Türkiye'nin İstanbul şehrinde doğdu. İngiltere Londra Brunel Üniversitesi pazarlama bölümünden mezun oldu. Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde oyunculuk eğitimi aldı.
Kariyeri
Oyunculuk kariyerine Kayıp dizisinde Kadir karakterini canlandırarak başladı. Ancak Yıldırım, asıl çıkışını başrollerinde Uğur Polat, Sevtap Özaltun, Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu'nun oynadığı 'Ulan İstanbul' adlı dizisiyle yaptı. 2015 yılında ise başrollerini Ezgi Eyüboğlu ile üstlendiği bir yaz dizisi olan Adı Mutluluk dizisinde Batu Değirmenci karakterini canlandırdı.
Kişisel Hayatı
14 Mayıs 2016 yılında Ezgi Eyüboğlu ile Esma Sultan Yalısı'nda evlendi. Çift 26 Haziran 2019 tarihinde boşandılar.
Filmografi
|Televizyon
|Yıl
|Adı
|Rol
|Notlar
|2013
|Kayıp
|Kadir
|Yardımcı
|2014
|Ulan İstanbul
|Ferdi
|Yardımcı
|2015
|Adı Mutluluk
|Batu
|Başrol
|2016
|Kalbim Yangın Yeri
|Volkan
|Başrol
|2017
|Klavye Delikanlıları
|Kerem
|Başrol
|2018
|İnsanlık Suçu
|Cemal Gökdemir
|Başrol
|2019-
|Halka
|Kaan Karabulut
|Başrol
|Sinema
|Yıl
|Adı
|Rol
|Notlar
|2014
|Ümmü Sıbyan:Zifir
|Yapımcı
|2015
|Yok Artık!
|Yapımcı
|2017
|Bölük
|Başrol
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