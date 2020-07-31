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Kaan Yıldırım kimdir, nereli ve kaç yaşında? Kaan Yıldırım hakkında

Kaan Yıldırım kimdir? Soruları ünlü şarkıcı Hadise ile birlikteliğini ilan etmesinin ardından merak konusu oldu. İşte, Kaan Yıldırım hakkında detaylar haberimizde...

kaan yıldırım

Kaan Yıldırım kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular magazin takipçileri tarafından merak konusu oldu. Hadise ile birliktelik yaşayan Kaan Yıldırım hakkında detaylar haberimizde...

KAAN YILDIRIM KİMDİR?

Kaan Yıldırım, 24 Aralık 1986 yılında Türkiye'nin İstanbul şehrinde doğdu. İngiltere Londra Brunel Üniversitesi pazarlama bölümünden mezun oldu. Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

Oyunculuk kariyerine Kayıp dizisinde Kadir karakterini canlandırarak başladı. Ancak Yıldırım, asıl çıkışını başrollerinde Uğur Polat, Sevtap Özaltun, Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu'nun oynadığı 'Ulan İstanbul' adlı dizisiyle yaptı. 2015 yılında ise başrollerini Ezgi Eyüboğlu ile üstlendiği bir yaz dizisi olan Adı Mutluluk dizisinde Batu Değirmenci karakterini canlandırdı.

14 Mayıs 2016 yılında Ezgi Eyüboğlu ile Esma Sultan Yalısı'nda evlendi. Çift 26 Haziran 2019 tarihinde boşandılar.

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