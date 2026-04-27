        Kabaceviz Şelaleleri baharla yeşil örtüsüne kavuştu

        Kabaceviz Şelaleleri baharla yeşil örtüsüne kavuştu

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan Kabaceviz Şelaleleri, ilkbaharda artan su debisi ve çevresini saran doğal güzellikleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Nisan 2026 - 10:34 Güncelleme:
        Samsun'un saklı cenneti yeşil örtüsüne kavuştu

        Samsun'un Çarşamba ilçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta yer alan Kabaceviz Şelaleleri, farklı yüksekliklerden dökülen suları ve kayalık alanlar arasında oluşan doğal manzarasıyla bölgenin önemli doğa turizmi noktaları arasında gösteriliyor.

        Yeşilin farklı tonlarını barındıran ormanlık alan içinde yer alan şelaleler, özellikle bahar aylarında artan su seviyesiyle etkileyici görüntü oluşturuyor. Serin havası ve doğal yapısıyla dikkati çeken bölge, doğaseverler ile fotoğraf tutkunlarının uğrak noktaları arasında bulunuyor.

        Her kademesinde farklı büyüklükte şelale yer alan ve yolunun bir kısmı stabilize olan Kabaceviz Şelaleleri'nin özellikle ikinci etabını görebilmek için zorlu yolculuğu göze almak gerekiyor.

        Şelalelerin ziyaretçileri, çektikleri zahmetin sonucunda görsel şölenle karşılaşıyor.

        Şelalelerin çevresindeki orman ve bitki örtüsü, yeşilin farklı tonlarına bürünerek ziyaretçilerine "saklı cennet" hissi uyandırıyor.

        Kabaceviz Şelaleleri'ni ziyaret eden Kenan Varol, AA muhabirine, uzun yıllardır motosikletle farklı bölgeleri gezdiğini söyledi.

        Doğada vakit geçirmekten keyif aldığını belirten Varol, "Yaklaşık 10 yıldır motosikletle geziyorum. Bilinmedik yerleri keşfetmeye çalışıyorum. Motorla gezerken doğayla daha iç içe olduğumu hissediyorum. Bazen durup konaklıyor, piknik yapıyorum. Bu bana huzur, mutluluk ve yaşam enerjisi veriyor" dedi.

        Kabaceviz Şelaleleri'nin etkileyici bir doğaya sahip olduğunu ifade eden Varol, "Buralara gezmeye geliyorum. Muhteşem bir doğası, çok güzel bir çevresi var. İlçemizde görülmesi ve gezilmesi gereken, belki de henüz yeterince keşfedilmemiş çok güzel yerler bulunuyor" diye konuştu.

        Vatandaşlara çevre duyarlılığı çağrısında bulunan Varol, "Herkes doğanın tadını çıkarsın ama doğaya da saygı göstersin. Gittikleri yerlerde çöplerini toplasınlar. İnsanlarımız çevreye duyarlı olursa doğa da bize daha fazlasını verecektir" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Falezlerdeki kaçak asansör ve baraka için yıkım kararı

        Falezlerdeki kaçak asansör ve baraka için yıkım kararı

        Eski Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı
        Eski Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı
        ABD'li saldırganın notları bulundu: Motivasyonu neydi?
        ABD'li saldırganın notları bulundu: Motivasyonu neydi?
        Amanos kilidi! Bin 500 yıllık duvar ve çok kritik deprem uyarısı!
        Amanos kilidi! Bin 500 yıllık duvar ve çok kritik deprem uyarısı!
        Penaltı var mı, kart doğru mu?
        Penaltı var mı, kart doğru mu?
        Eşya toplama kavgasında arkadaşını öldürdü!
        Eşya toplama kavgasında arkadaşını öldürdü!
        Aslantepe'de Galatasaray bayramı!
        Aslantepe'de Galatasaray bayramı!
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        "Ben pedofili değilim"
        "Ben pedofili değilim"
        Fazıl Say'dan 'Fenerbahçe' tepkisi
        Fazıl Say'dan 'Fenerbahçe' tepkisi
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Kapaklar açıldı, boş evler su altında
        Kapaklar açıldı, boş evler su altında
        İstanbul'u terk ediyorlar
        İstanbul'u terk ediyorlar
        Otomobilin çarptığı motosiklet durağa daldı! Can kaybı var!
        Otomobilin çarptığı motosiklet durağa daldı! Can kaybı var!
        Su bozulur mu?
        Su bozulur mu?
        Kuyumcular Odası'ndan yarı fiyatına altın uyarısı
        Kuyumcular Odası'ndan yarı fiyatına altın uyarısı
        Kökenleri yanlış bilinen dünya lezzetleri!
        Kökenleri yanlış bilinen dünya lezzetleri!
        Galatasaray'dan art arda göndermeler!
        Galatasaray'dan art arda göndermeler!
        Formula 1 sadece bir yarış değil
        Formula 1 sadece bir yarış değil
        27 Nisan – 3 Mayıs haftalık burç yorumları
        27 Nisan – 3 Mayıs haftalık burç yorumları
        5 bölgeye sağanak yağmur uyarısı
        5 bölgeye sağanak yağmur uyarısı