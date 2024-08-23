Kabatepe-Gökçeada feribot hattına ek sefer

GESTAŞ AŞ, 25 Ağustos Pazar günü Kabatepe-Gökçeada güzergahına karşılıklı 16 feribot seferi ilave edildiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, hafta sonu ve yaz tatili yoğunluğu nedeniyle yolcuların mağdur olmaması için mevcut tarifenin yanı sıra Kabatepe'den Gökçeada'ya 05.00, 06.00, 10.00, 14.00, 18.00, 20.00 ve 22.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye 04.00, 05.00, 06.00, 08.00, 12.00, 16.00, 20.00, 22.00 ve 23.55 saatlerinde ek seferler düzenleneceği duyuruldu.

Açıklamada, feribot seferleri için güncel tarifeye "www.gdu.com.tr" internet adresinde yer verildiği bildirildi.