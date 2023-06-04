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Haberler Gündem Kabine açıklandı: Bakanlardan ilk mesajlar - Son dakika kabine
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Kabine açıklandı: Bakanlardan ilk mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni açıklamasının ardından bakanlardan paylaşımlar geldi. İşte bakanların mesajları...

Kabine açıklandı: Bakanlardan ilk mesajlar - Son dakika kabine
HABERTURK.COM

Bugün yemin ederek mazbatasını alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabinesini açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy hariç bir önceki kabinenin tamamı değişirken, göreve atanan bakanlar ilk mesajlarını paylaşmaya başladı.

İşte bakanların paylaşımları:

  • Adalet Bakanı Yılmaz Tunç:

"Cumhurbaşkanlığı kabinemizin ülkemize ve aziz milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

#TürkiyeYüzyılı kabinesinde Adalet Bakanlığı görevini şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdogan'a şükranlarımı arz ediyorum.

Milletimize hizmet yolunda tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

  • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı’nın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı vazifesini bizlere tevdi ettiler.

Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da bütün bilgi, birikim ve tecrübemizle şehirlerimiz ve ülkemiz için çalışmaya gayret edeceğiz. Türkiye’nin şahlanış döneminde, Türkiye Yüzyılı’nda aşkla çalışacağız.

Başta afetzede kardeşlerimize söz verdiğimiz gibi konutlarını en kısa sürede teslim edecek; İstanbul’u ve Türkiye’yi kentsel dönüşümle güvenli hale getireceğiz.

Şehirlerimizi yeşil dönüşümle 2053 vizyonumuza uygun bir şekilde hazırlayarak Türkiye Yüzyılı’nın şehirlerini hep birlikte inşa edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza teveccühleri için şükranlarımı arz ediyorum. Yeni kabinemizin ülkemiz, milletimiz ve gönül coğrafyamız adına hayırlılara vesile olmasını diliyorum."

  • İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya

"26 Ekim 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile atandığım İstanbul’umuza 4 yıl 8 ay hizmet etme şerefine nail oldum.

Bu akşam Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yüksek tensipleriyle İçişleri Bakanı olarak atanmış bulunmaktayım

Sayın Cumhurbaşkanımıza tensip ve takdirleri için şükranlarımı arz ediyorum."

  • Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

"Yeni kabinemiz hayırlı olsun.

Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminin yeni kabinesinde Bakanlık görevini yeniden şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a gönülden teşekkür ediyorum.

Bu güvene layık olmak üzere ülkemiz ve milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz."

  • Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

"Sn. Cumhurbaşkanımızın takdiri üzerine yeni kabinede Sağlık Bakanı görevini üstlenmiş bulunuyorum.

Güveni için kendilerine teşekkür ederim. Görevimin bu döneminde de aziz milletimize hizmeti hayatımın en üstün amacı bileceğim. Sorumluluğum, milletimiz kadar büyüktür."

  • Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin

"Bugün Sn. Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle zor bir görev uhdemize tevdi edildi. Kısa bir ayrılıktan sonra yeniden eğitim camiamızla birlikte çalışma imkanı bulacağız.

İnşallah başta öğretmenlerimiz olmak üzere idarecilerimiz, idari personelimiz, özel öğretim kurumlarımız, öğrencilerimiz, velilerimiz ve diğer paydaşlarımızla birlikte Yeni Türkiye Yüzyılının inşası için el ele, gönül gönüle çalışacağız.

Şahsıma yönelik güven ve desteğini her daim hissettiğim Sn. Cumhurbaşkanımıza bir kez daha şükranlarımı sunarım. Allah yardımcımız olsun."

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