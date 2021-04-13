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Kabine Toplantısı bugün yapılacak! Alınacak yeni koronavirüs tedbirleri bekleniyor

Artan koronavirüs vakalarının ardından yeni tedbir paketinin bugün açıklanması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine Toplantısı sonrası, Erdoğan'ın alınan kararları açıklaması bekleniyor. Sağlık Bakanı Koca, dün yaptığı açıklamada bazı önerileri Kabine'ye sunacaklarını açıklamıştı

Tam kapanma olacak mı? SON DAKİKA: Gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi
Türkiye bu toplantıya kilitlendi!
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HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı bugün yapılacak. Toplantının ana gündem konusunu, yeniden normalleşme adımı sonrası artan koronavirüs vakaları nedeniyle alınacak yeni tedbirler oluşturacak. Dün yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni önemler konusunda ipucu verdi.

Kritik Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılacak. Toplantının ana başlığını koronavirüs tedbirleri oluşturacak.

BİLİM KURULU'NDAN TAVSİYE KARARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında dün yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında artan koronavirüs vakaları değerlendirilirken, alınacak önlemler masaya yatırıldı.

Bakan Koca, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Mutant ve bulaşıcılığın arttığı bir pik dönemi yaşıyoruz. Bu yaşadığımız Türkiye'de üçüncü İstanbul için dördüncü pik" diyerek vaka artışına dikkat çekti.

Bakan Koca, alınacak önlemler hakkında kapsayıcı bir hazırlık yaptıklarını vurgulayarak şunları söyledi:

"Bugün Bilim Kurulu özellikle yarından itibaren Ramazan'ın başlamasıyla birlikte ne gibi tedbirler alınabilir, önerilerimiz neler olabilir diye genel kapsayıcı bir şekilde hazırlık yapıldı. Yarın (Bugün) Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında kabine toplantısı var. Bu kapsayıcı alternatif önerileri sunmuş olacağız. O çerçevede sayın Cumhurbaşkanımız alınan kararları uygun gördükleri halde açıklarlar. Ramazan ayını çok önemli görmeliyiz. Mutant ve bulaşıcılığın arttığı bir pik dönemi yaşıyoruz. O nedenle yakın temasın son derece önemli olduğunu, yakın temas ve hareketliliği azaltıcı bir duruma girmek durumundayız."

HANGİ KARARLAR ÇIKABİLİR?

Artan koronavirüs vakalarının düşürülmesi için bazı tedbirlerin yürürlüğe konulması planlanıyor. Alınacak önlemlerden bazılarının; hafta sonu tam kapanma, hafta içi belli saatler arası sokağa çıkma kısıtlaması, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü için belli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması, şehirlerarası seyahat kısıtlaması, kafe ve restoranların paket servis hizmeti, spor salonu-masaj salonu gibi hizmetlerin durdurulması olacağı iddia ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından basın açıklaması yapması bekleniyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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