Kabine toplanıyor! 17 Temmuz 2025 Kabine Toplantısı gündem maddeleri neler?
Kabine Toplantısı, 17 Temmuz bugün yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabinede, Terörsüz Türkiye süreci, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları ve orman yangınları ile mücadelenin ele alınması bekleniyor. İşte, Kabine Toplantısı gündemi ve diğer detaylar...
Kabine, 17 Temmuz bugün toplanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak toplantıda ana gündemini Terörsüz Türkiye süreci, orman yangınları ile İsrail'in Suriye'ye başlattığı saldırıların oluşturması bekleniyor. Peki, Kabine saat kaçta, nerede toplanacak? İşte, Kabine Toplantısı detayları...
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kabine Toplantısı 17 Temmuz 2025 Perşembe bugün saat 15.30'da yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek.
17 TEMMUZ 2025 KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ
ORMAN YANGINLARI
Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte orman yangını tehlikesi de büyüyor. Son günlerde Tekirdağ, Çanakkale, Konya, Muğla gibi illerde çıkan orman yangınları büyük bir alanı etkilemişti. Orman yangınlarına karşı Tarım ve Orman Bakanlığı'nın aldığı önlemler, hava ve kara araçlarının kapasitesi, erken tespit çalışmaları ve alınacak ek tedbirler görüşülecek.
Enflasyonla mücadele kapsamında atılacak adımlar, fahiş fiyat artışları gibi başlıklar da Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından Millete Sesleniş konuşması yapması ve Kabine Toplantısı'na ilişkin bilgi vermesi bekleniyor.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE
Toplantının ana gündem maddesini Terörsüz Türkiye süreci oluşturacak. Geçtiğimiz hafta terör örgütü PKK üyeleri, Irak'ın Süleymaniye kentinde silahlarını yakmıştı. Bu hafta ise DEM Parti heyeti partileri ziyaret ederek, oluşturulacak komisyon için görüş alışverişinde bulunuyor. Kabine Toplantısı'nda süreçte gelinen aşama ve atılacak adımlar masaya yatırılacak.
İSRAİL'İN ŞAM'I VURMASI
İsrail'in dün Suriye'nin başkenti Şam'da Cumhurbaşkanlığı ve Genelkurmay binasını vurmasının ardından bölgede artan gerginlik Kabine Toplantısı'nda görüşülecek. Suriye'de merkezi yönetim ile Dürzi gruplar arasında yaşanan çatışmalar, İsrail'in hava saldırısı ve bölgedeki son gelişmeler masaya yatırılacak.