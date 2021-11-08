Kabine Toplantısı saat kaçta? 3600 ek gösterge ve EYT çıkacak mı? Bugün toplanacak olan Kabine öncesinde kamuoyunda bu soruların cevabı merak edilip araştırılıyor. Hemen belirtelim ki bugün ki toplantının gündem maddeleri arasında 3600 ek gösterge ve EYT düzenlemesinin de yer alması bekleniyor. Peki, bugün ki Kabine Toplantısı saat kaçta? İşte merak edilip araştırılan soruların cevabı...

KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Ankara Beştepe'de düzenlenecek Kabine Toplantısı'nın saat 15.00'te başlaması bekleniyor.

Toplantının ana gündem maddesini koronavirüsle mücadele oluştururken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuya ilişkin bir sunum yapması bekleniyor. Kabinede, 25-30 bin bandında seyreden yeni vaka ile can kaybı sayılarını azaltmak için atılması gereken adımlar ele alınacak.

ASGARİ ÜCRET, 3600 EK GÖSTERGE, EYT…

Aralık ayında yapılması planlanan 2022 asgari ücret zam pazarlıkları öncesinde konunun Kabine gündemine alınması bekleniyor. Toplantıda Erdoğan ile bakanların asgari ücret, EYT, 3600 ek gösterge konusunu masaya yatıracak ve alınan görüşler doğrultusunda yol haritası belirlenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı sonrasında açıklama yapması bekleniyor.