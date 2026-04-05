Kabine yarın toplanıyor: Ortadoğu'daki savaşın ekonomiye etkileri masada

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle görüşme trafiğini sürdürüyor. Toplantının ana gündemi ABD-İsrail ile İran arasında devam eden savaş olacak.

SAVAŞIN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da İslamabad'da Pakistan, Mısır ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla Ortadoğu'daki son gelişmelerin ele alındığı görüşmelere katıldı. Bir yandan da mevkidaşlarıyla görüşmelerine devam ediyor. Bu diplomasi trafiğinin yansımaları Kabine Toplantısında değerlendirilecek. Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması enerji arzı kısıtlamasının sonuçları masaya yatırılacak. Türkiye ekonomisine savaşın etkileri de ele alınacak.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan önce Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Ardından Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile İstanbul'da bir araya geldi. Savaşın sona ermesi ile ilgili bu adımlar Karadeniz’deki sivil gemilere saldırıların istikrar ortamına verdiği zarar ve tedbirler gözden geçirilecek.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine dair saha gözlem raporları da istişare edilecek.

Fotoğraf: İHA