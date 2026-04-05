        Kabine yarın toplanıyor: Ortadoğu'daki savaşın ekonomiye etkileri masada | Son dakika haberleri

        Kabine yarın toplanıyor: Ortadoğu'daki savaşın ekonomiye etkileri masada

        Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündem başlığı ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş olacak. Türkiye'nin diplomasi trafiğine dair adımlar ele alınacak. Savaşın ekonomiye yansıması masaya yatırılacak

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 05.04.2026 - 12:54 Güncelleme:
        Kabine yarın toplanıyor

        Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle görüşme trafiğini sürdürüyor. Toplantının ana gündemi ABD-İsrail ile İran arasında devam eden savaş olacak.

        SAVAŞIN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da İslamabad'da Pakistan, Mısır ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla Ortadoğu'daki son gelişmelerin ele alındığı görüşmelere katıldı. Bir yandan da mevkidaşlarıyla görüşmelerine devam ediyor. Bu diplomasi trafiğinin yansımaları Kabine Toplantısında değerlendirilecek. Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması enerji arzı kısıtlamasının sonuçları masaya yatırılacak. Türkiye ekonomisine savaşın etkileri de ele alınacak.

        RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

        Cumhurbaşkanı Erdoğan önce Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Ardından Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile İstanbul'da bir araya geldi. Savaşın sona ermesi ile ilgili bu adımlar Karadeniz’deki sivil gemilere saldırıların istikrar ortamına verdiği zarar ve tedbirler gözden geçirilecek.

        TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

        Terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine dair saha gözlem raporları da istişare edilecek.

        Fotoğraf: İHA

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yaşlı adam yalnız yaşadığı evde öldürüldü

        Hatay'da yakınlarının kendisinden 2 gündür haber alamadığı 75 yaşındaki İsmail Özer'in cansız bedeni evinde bıçaklanmış halde bulundu.

        ABD'nin İran'da 'mahsur kalan' iki uçağı imha edildi
        ABD'nin İran'da 'mahsur kalan' iki uçağı imha edildi
        Trump'ın görevden aldığı generalden sert mesaj
        Trump'ın görevden aldığı generalden sert mesaj
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İran’da kritik kurtarma operasyonunda yaşananlar
        İran’da kritik kurtarma operasyonunda yaşananlar
        Pelosi'den Trump'a 'NATO' eleştirisi: Putin'e hediye veriyor
        Pelosi'den Trump'a 'NATO' eleştirisi: Putin'e hediye veriyor
        'Faiz politikası' haberlerine yalanlama
        'Faiz politikası' haberlerine yalanlama
        "Başarabilirim" dedi, kanseri yendi
        "Başarabilirim" dedi, kanseri yendi
        Osimhen'siz Galatasaray yine hüsran!
        Osimhen'siz Galatasaray yine hüsran!
        "Bu sanat değil!"
        "Bu sanat değil!"
        Kadıköy'de dev kapışma: İşte muhtemel 11'ler!
        Kadıköy'de dev kapışma: İşte muhtemel 11'ler!
        Ankara–İstanbul YHT seferleri kısalacak
        Ankara–İstanbul YHT seferleri kısalacak
        Epstein dosyası sessizliğini bozdu
        Epstein dosyası sessizliğini bozdu
        Eski hakemler yorumladı: Kırmızı kart gerekir mi?
        Eski hakemler yorumladı: Kırmızı kart gerekir mi?
        Türkiye'ye etkileri
        Türkiye'ye etkileri
        ABD, İngiltere ve Almanya'da en çok değer verilen 3 şey ne?
        ABD, İngiltere ve Almanya'da en çok değer verilen 3 şey ne?
        Her 10 bebekten 8'i bu iki kıtada doğacak
        Her 10 bebekten 8'i bu iki kıtada doğacak
        Futbolcu cinayetinde kritik detaylar
        Futbolcu cinayetinde kritik detaylar