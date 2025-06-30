Kabotaj Bayramı ne zaman? Kabotaj Bayramı anlam ve önemi
Temmuz ayının gelişiyle birlikte, Kabotaj Bayramı tarihi gündemdeki yerini aldı. Kabotaj, bir devletin, kendi limanları arasında deniz ticareti konusunda tanıdığı ayrılacaktır. Her yıl ülkemizde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda, denizciliği ve gemi işletmeciliğini ön plana çıkaran bilgi verici ve eğlenceli etkinlikler düzenlemektedir. Peki, "Kabotaj Bayramı ne zaman?" İşte Kabotaj Bayramı anlam ve önemi...
Kabotaj Bayramı tarihi günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Türkiye'de 20 Nisan 1926 tarihinde kabul edilen Kabotaj Kanunu, 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe girdi. 1 Temmuz günü 1935 yılından itibaren Kabotaj Bayramı olarak kutlanmaktadır. Peki, "Kabotaj Bayramı anlam ve önemi nedir?" İşte detaylar...
KABOTAJ BAYRAMI NE ZAMAN?
Denizcilik ve Kabotaj Bayramı her yıl 1 Temmuz tarihinde kutlanıyor.
KABOTAJ NE DEMEK?
Kabotaj, bir devletin kendi limanlarına deniz ticareti konusunda tanıdığı ayrıcalıktır. Bu ayrıcalıktan yalnızca yurttaşlarının yararlanması, ulusal ekonomiye önemli bir katkı sağlayacağından, devletler yabancı bandıralı gemilere kabotaj yasağı koyma yoluna gitmişlerdir. Bazı uluslararası sözleşmelerde kabotaj yasağı koyma yetkisine ilişkin hükümler yer alır.
KABOTAJ BAYRAMI NEDİR?
Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, gemi işletmeciliğini desteklemek ve kabotaj hakkının elde edilişini kutlamak için her yıl Temmuz ayında yapılan bayramdır. 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu kapsamında 93 yıl önce kutlanmaya başlamıştır.
KABOTAJ BAYRAMI NEDEN ÖNEMLİ?
Türkiye'de 20 Nisan 1926 tarihinde kabul edilen Kabotaj Kanunu, 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe girdi. Kanun, “Türkiye Limanları ve sahilleri arasında yük ve yolcu taşınması ile kılavuzluk ve römorkaj hizmetleri, Türk vatandaşları ve Türk bayrağı taşıyan gemilerce yapılır” hükmünü getirerek daha önceden yabancılara açık olan bu faaliyetleri bundan böyle sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yapabileceğini belirtmiştir.
Kanun nedeniyle her yıl 1 Temmuz günü Denizcilik ve Kabotaj Bayramı olarak kutlanmaya başlamıştır.