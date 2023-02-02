Ülke genelinde sarsıntılar devam ediyor. Kandilli Rasathanesi verisi ile saat 04.43'te Yeşiloba Manisa'da 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Peki, deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? İşte AFAD ve Kandilli verileri ile 2 Şubat Perşembe son depremler listesi sorgulama sayfası...