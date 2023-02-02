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Deprem mi oldu? 2 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi depremleri

Son dakika depremlerini haberimizde derledik. 2 Şubat'ta AFAD ve Kandilli Rasathanesi depremlerin büyüklüğünü, konumunu, derinliğini, saatini anlık olarak paylaşıyor. Akdeniz ve Ege'de meydana gelen depremler sonrasında deprem araştırmaları yoğunlaştı. İşte AFAD ve Kandilli verileri ile 2 Şubat 2023 son depremler listesi...

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  • Kaç büyüklüğünde, nerede ve saat kaçta deprem oldu? SON DEPREMLER listesi | 2 Şubat 2023 Perşembe Kandilli ve AFAD ile son dakika depremleri

    Ülke genelinde sarsıntılar devam ediyor. Kandilli Rasathanesi verisi ile saat 04.43'te Yeşiloba Manisa'da 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Peki, deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? İşte AFAD ve Kandilli verileri ile 2 Şubat Perşembe son depremler listesi sorgulama sayfası...
  • Kaç büyüklüğünde, nerede ve saat kaçta deprem oldu? SON DEPREMLER listesi | 2 Şubat 2023 Perşembe Kandilli ve AFAD ile son dakika depremleri

    2 ŞUBAT 2023 KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

    Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
    ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

    2023.02.02 09:01:48  37.8490   45.4523       10.5      -.-  3.3  -.-   IRAN                                              İlksel

    2023.02.02 08:25:36  38.3365   27.1998        3.6      -.-  2.3  -.-   ZAFER-BUCA (IZMIR)                                İlksel

    2023.02.02 07:53:12  38.2160   39.1160        5.0      -.-  1.5  -.-   KARAKAYA-CUNGUS (DIYARBAKIR)                      İlksel

    2023.02.02 07:37:25  39.0355   28.6047        5.6      -.-  1.5  -.-   YESILOBA-DEMIRCI (MANISA)                         İlksel

    2023.02.02 07:34:17  39.1488   28.6798       23.7      -.-  0.9  -.-   YENIKOY-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel

    2023.02.02 06:55:15  40.6652   30.4328        7.4      -.-  2.1  -.-   DEGIRMENDERE-ERENLER (SAKARYA)                    İlksel

    2023.02.02 06:52:54  39.3790   26.2672       11.2      -.-  1.5  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.02.02 06:28:34  37.7000   30.2862       15.9      -.-  1.7  -.-   BURDUR                                            İlksel

    2023.02.02 06:12:29  38.3518   39.3723        5.0      -.-  1.4  -.-   UCLERCE-SIVRICE (ELAZIG)                          İlksel

    2023.02.02 06:09:12  39.0500   28.6222        5.3      -.-  2.5  -.-   ORUCULER-DEMIRCI (MANISA)                         İlksel

    2023.02.02 05:55:50  40.8003   30.9800        5.1      -.-  1.1  -.-   YAZLIK-GOLYAKA (DUZCE)                            İlksel

    2023.02.02 05:51:13  39.0380   28.6183        9.1      -.-  1.9  -.-   YESILOBA-DEMIRCI (MANISA)                         İlksel

    2023.02.02 05:43:06  39.0357   28.5840        5.0      -.-  3.1  3.0   YESILOBA-DEMIRCI (MANISA)                         İlksel

    2023.02.02 05:40:09  36.5150   27.6807        5.7      -.-  1.6  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

    2023.02.02 05:36:41  38.5147   45.0623        8.1      -.-  1.9  -.-   IRAN                                              İlksel

    2023.02.02 05:21:32  39.3095   33.4752        7.8      -.-  1.6  -.-   IKIZLER-KAMAN (KIRSEHIR)                          İlksel

    2023.02.02 05:06:57  38.1553   39.3580        1.4      -.-  1.0  -.-   KUYU-CERMIK (DIYARBAKIR)                          İlksel

    2023.02.02 04:49:34  40.4273   28.0235       11.8      -.-  2.0  -.-   KARSIYAKA-ERDEK (BALIKESIR)                       İlksel
  • Kaç büyüklüğünde, nerede ve saat kaçta deprem oldu? SON DEPREMLER listesi | 2 Şubat 2023 Perşembe Kandilli ve AFAD ile son dakika depremleri

    KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI

    AFAD SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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