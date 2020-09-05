Kaçak kazıda dinamit patladı! Ölü ve yaralı var!

AA

Sivas'ta iddiaya göre, merkeze bağlı Ovacık köyü yakınlarında Veysel S. (46),arkadaşları R.Y, B.A, R.Ö. ve E.Ç. ile define aramak için araziye çıktı. Şüphelilerin kaçak kazı yaptıkları sırada dinamitin patlaması sonucu Veysel S. ile B.A. ağır yaralandı. Arkadaşları tarafından hastaneye götürülmek istenen Veysel S., Karaçayır köyü yakınlarında yaşamını yitirdi.

BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR

AA'da yer alan habere göre ağır yaralanan B.A. ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Jandarma olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.